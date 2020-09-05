Вирішили допомогти: у Вінниці водій на швидкості збив людей, які штовхали авто (відео)

У Вінниці сталася ДТП з трьома постраждалими. Автомобіль BMW на великій швидкості влетів у Mazda, яку в цей час штовхали пішоходи, бо машину занесло на острівець безпеки й люди допомагали водієві виїхати.

Інцидент стався вночі на перехресті вулиці Келецька та проспекту Космонавтів. Після аварії водія BMW і ще двох пішоходів (19 та 43 років) госпіталізували в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості. Про це 5 вересня передали в прес-службі поліції Вінниці.

Також повідомляється, що після зіткнення з Mazda 41-річний водій врізався також і в автомобіль Fiat, який рухався попереду у зустрічному напрямку.

У Вінниці водій врізався в авто і збив перехожих, які допомагали штовхати машину (фото: vn.npu.gov.ua)

За фактом ДТП правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК.

Водієві-порушнику загрожує обмеження волі на строк до 3 років із позбавленням права керувати авто на такий самий термін.

У мережі з'явилося відео аварії, зняте камерою спостереження на перехресті.

Відео: У Вінниці авто влетіло в машину, яку допомагали штовхати перехожі

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Після резонансної події кандидат у мери прокоментував ДТП за участю сина і зробив заяву, що бере на себе особисту відповідальність за майбутнє сина.