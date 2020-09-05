ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Пытается увильнуть: сын кандидата в мэры сбил ребенка на "зебре" (фото)

Кривой Рог, Суббота 05 сентября 2020 12:43
Пытается увильнуть: сын кандидата в мэры сбил ребенка на "зебре" (фото)
ДТП в Кривом Роге (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Кривом Роге произошло ДТП с участием сына кандидата в мэры от партии "Слуга народа"

В Кривом Роге произошло резонансное ДТП с сыном кандидата в мэры города от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика. Молодой парень за рулем Volkswagen наехал на 11-летнего ребенка на пешеходном переходе.

Про детали аварии рассказал в Facebook активист Алексей Таймурзин.

По его словам 18-летний Марк Шевчик вечером 4 сентября несся на своей иномарке, не остановился на красный сигнал светофора и едва не убил ребенка.

"Сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" пытается избежать ответственности? Прошлым вечером 18-летний сын Дмитрия Шевчика, директора ЦГОКа и кандидата в мэры сбил мальчика на пешеходном переходе", - пишет активист.

Пытается увильнуть: сын кандидата в мэры сбил ребенка на &quot;зебре&quot; (фото)Пытается увильнуть: сын кандидата в мэры сбил ребенка на &quot;зебре&quot; (фото)Пытается увильнуть: сын кандидата в мэры сбил ребенка на &quot;зебре&quot; (фото)Пытается увильнуть: сын кандидата в мэры сбил ребенка на &quot;зебре&quot; (фото)

ДТП с сыном Дмитрия Шевчика в Кривом Роге (фото: Алексей Таймурзин)

Пострадавший мальчик в результате аварии получил перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга и гематому затылка. Также у ребенка сломано левое плечо, ушиб грудной клетки и таза.

Мама мальчика рассказала, что сына ждет две недели реабилитации. А вот виновники инцидента помогают семье финансово, пишет Страна.

Тем временем сам Дмитрий Шевчик на телефонные звонки пока не отвечает.

Ранее мы писали, что в Киеве продюсер "Квартала 95" разбил чужую машину. Люди сняли "самосуд" на видео.

Также сообщалось, что в Киеве авто снесло "летник" МакДональдса с людьми. Появились видео и детали ЧП.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия ДТПКривой Рог
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь