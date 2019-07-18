ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Решила подзаработать: мошенница обманула детей-гимнастов на 105 тысяч (фото)

STYLERЖизнь    18.07.2019 - 18:45
Решила подзаработать: мошенница обманула детей-гимнастов на 105 тысяч (фото)
Фото: Иллюстративное фото (pixabay.com)

Мошенница находила массу отговорок, а потом и вовсе пропала

Директор фейковой турфирмы в Киеве обманула детей-гимнастов на 105 тысяч гривен. В результате туристической аферы пострадали 22 семьи.  Туристическое агентство называлось "Домино Тур-7", в нем и "работала" мошенница, которая предложила забронировать детям-гимнастам билеты в Афины по привлекательной цене.

В фирму обратились члены спортивного клуба "Гранд Ритмик", которые собирались в лагерь в Афинах. Они отдали деньги за билеты на самолет женщине-агенту, но в результате никто никуда не улетел и финансы не вернул. Об этом пишут "Факты".

Дети должны были улететь в июле 2018 года, а деньги передали еще в марте того же года.

"Когда я отдала турагенту деньги (105 тысяч гривен), она пообещала, что пришлет билеты в ближайшее время. Но не сделала этого. Потом сказала, что авиакомпания якобы делает выписку групповых билетов только за месяц до вылета. Но и тогда билеты я не получила. Директор турагентства уверяла, что все в порядке. Сказала, что сейчас прислать ничего не может, потому что она вроде как ушла из этой турфирмы. Но пообещала, что на нас это никак не отразится: мол, нашим заказом все равно занимается только она и доведет дело до конца", - рассказала тренер гимнасток.

Решила подзаработать: мошенница обманула детей-гимнастов на 105 тысяч (фото)Фото: Мошенница сейчас под домашним арестом (fakty.ua)

Каждый раз, когда тренер звонила аферистке, узнать, когда же будут билеты, та находила массу отговорок, а потом и вовсе перестала брать трубку. Когда же наступил день вылета, мошенница соврала, что авиакомпания удалила бронь. В итоге, дети не улетели в лагерь, а хитрая мошенница пропала.

После этого инцидента страничка турфирмы все еще продолжала существовать в соцсетях, но 17 июля 2019 года, аферистку задержали.18 июля Оболонский райсуд Киева избрал ей меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

"В том, что произошло, она обвинила… нас. Заявила, что я, оказывается, мешала ей своими бесконечными звонками и просьбами. Потом сказала, что деньги вернет, но через неделю. Еще через неделю стала говорить, что отдаст через два-три дня. И каждый раз одно и то же: "Если бы у меня были деньги, я бы их вернула. Но сейчас их нет". Последний раз мы с ней переписывались в марте 2019 года. Ничего не изменилось, все те же отговорки", - подитожила тренер гимнасток.

Как ранее мы писали, в Киевской области гражданин России решил нажиться на социально незащищенных людях и воспользовавшись их доверием, сделал из них рабов. Он создал якобы реабилитационный центр, в который и заманивал доверчивых людей с проблемами.

Также мы сообщали, что ПриватБанк предупреждает своих клиентов о том, что они могут оказаться жертвой мошенников в социальных сетях. 

 

Скандальный Окружной админсуд Киева поймали на мошенничестве Мошенники атакуют через Facebook: клиенты ПриватБанка под угрозой
Новости Украины мошенничество
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь