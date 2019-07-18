Решила подзаработать: мошенница обманула детей-гимнастов на 105 тысяч (фото)

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Мошенница находила массу отговорок, а потом и вовсе пропала

Директор фейковой турфирмы в Киеве обманула детей-гимнастов на 105 тысяч гривен. В результате туристической аферы пострадали 22 семьи. Туристическое агентство называлось "Домино Тур-7", в нем и "работала" мошенница, которая предложила забронировать детям-гимнастам билеты в Афины по привлекательной цене.

В фирму обратились члены спортивного клуба "Гранд Ритмик", которые собирались в лагерь в Афинах. Они отдали деньги за билеты на самолет женщине-агенту, но в результате никто никуда не улетел и финансы не вернул. Об этом пишут "Факты".

Дети должны были улететь в июле 2018 года, а деньги передали еще в марте того же года.

"Когда я отдала турагенту деньги (105 тысяч гривен), она пообещала, что пришлет билеты в ближайшее время. Но не сделала этого. Потом сказала, что авиакомпания якобы делает выписку групповых билетов только за месяц до вылета. Но и тогда билеты я не получила. Директор турагентства уверяла, что все в порядке. Сказала, что сейчас прислать ничего не может, потому что она вроде как ушла из этой турфирмы. Но пообещала, что на нас это никак не отразится: мол, нашим заказом все равно занимается только она и доведет дело до конца", - рассказала тренер гимнасток.

Фото: Мошенница сейчас под домашним арестом (fakty.ua)

Каждый раз, когда тренер звонила аферистке, узнать, когда же будут билеты, та находила массу отговорок, а потом и вовсе перестала брать трубку. Когда же наступил день вылета, мошенница соврала, что авиакомпания удалила бронь. В итоге, дети не улетели в лагерь, а хитрая мошенница пропала.

После этого инцидента страничка турфирмы все еще продолжала существовать в соцсетях, но 17 июля 2019 года, аферистку задержали.18 июля Оболонский райсуд Киева избрал ей меру пресечения — круглосуточный домашний арест.

"В том, что произошло, она обвинила… нас. Заявила, что я, оказывается, мешала ей своими бесконечными звонками и просьбами. Потом сказала, что деньги вернет, но через неделю. Еще через неделю стала говорить, что отдаст через два-три дня. И каждый раз одно и то же: "Если бы у меня были деньги, я бы их вернула. Но сейчас их нет". Последний раз мы с ней переписывались в марте 2019 года. Ничего не изменилось, все те же отговорки", - подитожила тренер гимнасток.

Как ранее мы писали, в Киевской области гражданин России решил нажиться на социально незащищенных людях и воспользовавшись их доверием, сделал из них рабов. Он создал якобы реабилитационный центр, в который и заманивал доверчивых людей с проблемами.

Также мы сообщали, что ПриватБанк предупреждает своих клиентов о том, что они могут оказаться жертвой мошенников в социальных сетях.