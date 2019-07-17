Каторжный труд вместо реабилитации: под Киевом россиянин сделал из людей рабов (фото)

Коллаж (РБК-Украина)

Мужчина заманивал людей в якобы реабилитационные центры

В Киевской области гражданин России решил нажиться на социально незащищенных людях и воспользовавшись их доверием, сделал из них рабов. Он создал якобы реабилитационный центр, в который и заманивал доверчивых людей с проблемами. Потом мошенник входил к ним в доверие и отправлял работать на тяжелую работу. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

У людей забирали телефоны, документы, личные вещи и насильно заставляли работать.

К сожалению, попали на крючок люди с алкоголизмом и наркотической зависимостью.

Фото: Гражданин России и мошенник (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

"Бездомные, лица, которые имеют проблемы с алкоголем и наркотиками в этих "центрах" были почти рабами, ибо их "продавали" для тяжелого труда на различных объектах Киева, в частности пекарнях и других производствах", - сообщил Амброськин.

Скриншот поста (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Фото: Людей заставляли тяжело работать (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Как мы ранее писали, это не первый случай создания якобы реабилитационного центра, в котором использовали труд людей в своих корысных целях. Так, например, в Украине полиция арестовала злоумышленников, которые создали "реабилитационные центры" под вывеской всеукраинской благотворительной организации и удерживали людей в рабстве.

Напомним, что реабилитационный центр под Харьковом оказался пыточной, в которой насильно удерживали людей.