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Мошенники атакуют через Facebook: клиенты Приватбанка под угрозой

STYLERЖизнь    09.07.2019 - 21:51
Мошенники атакуют через Facebook: клиенты Приватбанка под угрозой
Мошенники под видом Приватбанка грабят украинцев (Коллаж РБК-Украина)

Мошенники придумалу новую схему, чтобы ограбить клиентов Приватбанка

Приватбанк предупреждает своих клиентов о том, что они могут оказаться жертвой мошенников в социальных сетях. Как сообщает UBR.ua, во вторник, 9 июля, в Facebook появилось уведомление от имени Приватбанка о том, что для получения выигрыша на карту, нужно пройти опрос.

Однако в Приватбанке сообщили, что не имеют никакого отношения к этому объявлению и никаких опросов с денежным выигрышем не проводят.

"Это уже известная схема мошенничества и мы постоянно боремся с ней. Обращаемся к правоохранителям и те блокируют мошеннические ресурсы. Однако они снова и снова появляются. Сейчас сделать клон страницы на другом адресе – не проблема. К счастью, в последнее время мы почти не получаем жалоб от клиентов на такого рода ресурсы. Это свидетельствует о том, что наша разъяснительная работа приносит результаты", - сообщили в пресс-службе банка.

Мошенники атакуют через Facebook: клиенты Приватбанка под угрозой

Скриншот объявления мошенников

Схема нынешнего мошенничества довольно проста. Человек должен пройти опрос, в котором выбирает бренды обуви, одежды и парфюмерии. После этого система якобы делает расчет вознаграждения. Далее фейковый сайт предлагает внести "закрепительный платеж" в размере 121 гривны и перенаправляет на страницу оплаты. Внешне она отличается от обычных страниц платежных систем за единственным отличием – подлинность страницы не подтверждается сертификатами безопасности, а соединение не защищено протоколом HTTPS.

На странице оплаты клиент вводить свои данные держателя карты и тем самым дает доступ мошенникам к своим денежным средствам.

Напомним, ранее мы писали о том, что аферисты с помощью телефона чистят счета и "вешают" долги.

А также рассказывали о том, как не попасть на крючок туроператоров-мошенников.

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