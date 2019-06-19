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Награда за головы: ПриватБанк обратился к украинцам с важной просьбой

STYLERЖизнь    19.06.2019 - 22:02
Награда за головы: ПриватБанк обратился к украинцам с важной просьбой
ПриватБанк просит украинцев о помощи (фото: коллаж РБК-Украина)

ПриватБанк просит украинцев найти преступников, которые хотели ограбить инкассаторскую машину

ПриватБанк просит украинцев предоставить информацию, которая поможет поймать преступников, подорвавших инкассаторский автомобиль банка в районе поселка Врубовка Попаснянского района Луганской области.

В службе безопасности ПриватБанка сообщили, что подрыв автомобиля был совершен с помощью самодельного управляемого взрывного устройства сегодня утром, 19 июня.

В банке отметили, что сотрудники банка и деньги были своевременно заблокированы в бронированном отсеке машины. При этом на место происшествия было отправлено другое инкассаторское авто.

Награда за головы: ПриватБанк обратился к украинцам с важной просьбой

Фото из соцсетей

В финансовом учреждении также сообщили, что осколки от взрыва повредили часть инкассаторской машины, но сам экипаж не пострадал. На месте инцидента работают сотрудники полиции.

Стоит отметить, что ПриватБанк обещает выдать вознаграждение в размере 50 тысяч гривен за любую информацию о личностях подрывников.

Напомним, что ПриватБанк проиграл компании Коломойского апелляцию на 1,5 млрд грн. Суд оставил без изменений решение Хозсуда Днепропетровской области от 17 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось о том, что в ПриватБанке оценивают долг Коломойского более чем в 200 млрд грн. Аудиторы подтвердили сумму в 212 млрд грн.

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