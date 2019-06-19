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Решил повторить: Саакашвили вслед за Зеленским пробежался под фонтаном (видео)

STYLERЖизнь    19.06.2019 - 22:20
Решил повторить: Саакашвили вслед за Зеленским пробежался под фонтаном (видео)
Саакашвили залез в фонтан (Коллаж РБК-Украина)

Саакашвили показал, как инспектирует фонтаны в Одессе

Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии, а также экс-губернатор Одессы, лидер движения "Рух новых сил", который собирается баллотироваться в Верховную Раду Украины на внеочередных парламентских выборах, решил повторить пробежку под фонтанами вслед за президентом Украины Владимиром Зеленским. Видео своей пробежки Саакашвили опубликовал на своем YouTube-канале.

Однако для того, чтобы освежиться, Михаил Саакашвили выбрал фонтаны не в Мариуполе, а в Одессе.

"В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже", - так подписал видео Саакашвили.

Саакашвили пробежался под фонтаном (YouTube/Saakashvili Mikheil - Саакашвили Mихаил)

Видео позабавило пользователей сети и они написали Михаилу Саакашвили множество комментариев со словами поддержки.

Решил повторить: Саакашвили вслед за Зеленским пробежался под фонтаном (видео)Решил повторить: Саакашвили вслед за Зеленским пробежался под фонтаном (видео)

Скриншот комментариев (YouTube/Saakashvili Mikheil - Саакашвили Mихаил)

Напомним, ранее мы писали о том, что Михаил Саакашвили записал видеообращение к премьер-министру Гройсману о Закарпатье, где нагрубил ему.

А также рассказывали о том, что Саакашвили отказался от предложения возглавить партию УДАР и даже объяснил, почему.

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