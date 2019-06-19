Вирішив повторити: Саакашвілі слідом за Зеленським пробігся під фонтаном (відео)

Саакашвілі заліз у фонтан (Колаж РБК-Україна)

Саакашвілі показав, як інспектує фонтани в Одесі

Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії, а також екс-губернатор Одеси, лідер руху "Рух нових сил", який збирається балотуватися у Верховну Раду України на позачергових парламентських виборах, вирішив повторити пробіжку під фонтанами слідом за президентом України Володимиром Зеленським. Відео своєї пробіжки Саакашвілі опублікував на своєму YouTube-каналі.

Однак для того, щоб освіжитися, Михайло Саакашвілі обрав фонтани не в Маріуполі, а в Одесі.

"У Маріуполі, звичайно, фонтани хороші, але в Одесі не гірше", - так підписав відео Саакашвілі.

Саакашвілі пробігся під фонтаном (YouTube/Mikheil Saakashvili - Михайло Саакашвілі)

Відео потішило користувачів мережі і вони написали Михайлу Саакашвілі безліч коментарів зі словами підтримки.

Скріншот коментарів (YouTube/Mikheil Saakashvili - Михайло Саакашвілі)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Михайло Саакашвілі записав відеозвернення до прем'єр-міністра Гройсмана про Закарпаття, де нагрубив йому.

А також розповідали про те, що Саакашвілі відмовився від пропозиції очолити партію УДАР і навіть пояснив, чому.