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Саакашвили назвал причину отказа возглавить УДАР

Новости » Выборы 2019    11.06.2019 - 20:40
Саакашвили назвал причину отказа возглавить УДАР
Фото: Михаил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)

Саакашвили подчеркнул, что Кличко с пониманием отнесся к отказу от предложения

Михаил Саакашвили заявил, что отказ возглавить партию УДАР Виталия Кличко для участия во внеочередных выборах в Верховную раду связан с негативным мнением сторонников его политсилы "Рух новых сил" относительно данной перспективы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новое Время".

По его словам, когда Виталий Кличко предложил ему возглавить партию, они не обсуждали формирование избирательных списков.

Также Саакашвили подчеркнул, что Виталий Кличко с пониманием отнесся к отказу от соответствующего предложения.

Напомним, Михаил Саакашвили отказался возглавить партию УДАР Виталия Кличко для участия в выборах в Верховную раду. По его словам, лидер политсилы УДАР Виталий Кличко сделал ему достойное предложение, но по его мнению, им не стоит создавать союз. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что  Виталий Кличко заявил, что партия УДАР примет участие во внеочередных выборах в Раду. В своем видеообращении мэр Киева предложил Саакашвили, который 29 мая вернулся в Украину, возглавить партию УДАР на выборах.

Отметим, Саакашвили 29 мая 2019 года вернулся в Украину. Перед этим президент Украины Владимир Зеленский вернул ему украинское гражданство, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко.

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