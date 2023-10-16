Решетника захейтили за роботу на "елітному" весіллі екс-прокурора: "Не вдавилися?"

Як Решетник відреагував на скандал навколо "елітного" весілля

Після того, як стало відомо, що шоумен був ведучим на весіллі екс-посадовців, він не став вибачатися або розгорнуто пояснювати свій вчинок. Замість цього Решетник зробив новий допис, у якому написав, що любить свою роботу. За словами артиста, він має відповідальність перед своєю славою.

"Люблю свою роботу, колеги та шанувальники вважають мене професіоналом, рідні люблять, друзі захоплюються, працюю та заробляю чесно, сплачую податки, допомагаю людям, захисникам і захисницям, увесь час живу в Україні... З повагою ставлюся до себе, своїх здобутків. Відповідальний перед своєю популярністю" - написав Решетник.

Решетник зробив заяву на тлі скандалу навколо весілля екс-посадовців (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Як на заяву ведучого реагують українці

Новий допис Решетника викликав бурхливу хвилю хейту. Українці обурені не тільки самим "елітним" весіллям. Користувачі критикують й усіх, хто до нього причетний. Тому ведучого відверто засудили у коментарях. Юзери пишуть:

"як там весілля прокурора? Гроші пахнуть чи ні?"

"вам із собою тортика за 100 тисяч хоч завернули? Не вдавилися?"

"боже, яка ганьба, моральність, мабуть, на нульовому рівні"

"ви напевно живете в іншій країні, наша незламна Україна воює, жене ворога. А не танцює у прокурора на весіллі.. Інші світи"

"ви ж розумієте про що мова - про подвійну мораль.Коли ви обурюєтеся корупцією на крові ,а самі проводите весілля у цих самих корупціонерів".

Що українці думають про скандальне весілля та Решетника (скріншоти)

Скандальне весілля на Львівщині - що відомо

Днями екс-прокурор і працівниця ДБР відгуляли "елітне" весілля. Вони святкували його в елітному комплексі біля Львова. Екс-посадовці гуляли на широку ногу, для них співали Полякова, Пономарьов та DZIDZIO. На весілля вони спустили мільйони.