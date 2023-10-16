Решетника захейтили за роботу на "елітному" весіллі екс-прокурора: "Не вдавилися?"

Ведучий Григорій Решетник, який проводив скандальне весілля екс-прокурора Ростислава Ільницького та колишньої працівниці львівського ДБР Роксолани Москви, спробував виправдатися за свій вчинок. Але українці лише "рознесли" артиста.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram ведучого.
Після того, як стало відомо, що шоумен був ведучим на весіллі екс-посадовців, він не став вибачатися або розгорнуто пояснювати свій вчинок. Замість цього Решетник зробив новий допис, у якому написав, що любить свою роботу. За словами артиста, він має відповідальність перед своєю славою.
"Люблю свою роботу, колеги та шанувальники вважають мене професіоналом, рідні люблять, друзі захоплюються, працюю та заробляю чесно, сплачую податки, допомагаю людям, захисникам і захисницям, увесь час живу в Україні... З повагою ставлюся до себе, своїх здобутків. Відповідальний перед своєю популярністю" - написав Решетник.
Новий допис Решетника викликав бурхливу хвилю хейту. Українці обурені не тільки самим "елітним" весіллям. Користувачі критикують й усіх, хто до нього причетний. Тому ведучого відверто засудили у коментарях. Юзери пишуть:
Днями екс-прокурор і працівниця ДБР відгуляли "елітне" весілля. Вони святкували його в елітному комплексі біля Львова. Екс-посадовці гуляли на широку ногу, для них співали Полякова, Пономарьов та DZIDZIO. На весілля вони спустили мільйони.
Нагадаємо, раніше Яніна Соколова відреагувала на скандальне весілля та сказала, про що вона б хотіла спитати у молодят.
Окрім цього ми вже розповідали, що Полякова відповіла на хейт та вже виправдалася за спів на "елітному" весіллі.