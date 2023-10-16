Решетника захейтили за работу на "элитной" свадьбе экс-прокурора: "Не подавились?"

Ведущий Григорий Решетник, проводивший скандальную свадьбу экс-прокурора Ростислава Ильницкого и бывшей работницы львовского ДБР Роксоланы Москвы, попытался оправдаться за свой поступок. Но украинцы только "разнесли" артиста.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram ведущего.
После того, как стало известно, что шоумен был ведущим на свадьбе экс-чиновников, он не стал извиняться, или развернуто объяснять свой поступок. Вместо этого Решетник сделал новый пост, в котором написал, что любит свою работу. По словам артиста, у него есть ответственность перед своей славой.
"Люблю свою работу, коллеги и поклонники считают меня профессионалом, родные любят, друзья увлекаются, работаю и зарабатываю честно, уплачиваю налоги, помогаю людям, защитникам и защитницам, все время живу в Украине... С уважением отношусь к себе, своим достижениям. Ответственный перед своей популярностью" - написал Решетник.
Новое сообщение Решетника вызвало бурную волну хейта. Украинцы возмущены не только самой "элитной" свадьбой. Пользователи критикуют всех, кто к ней причастен. Поэтому ведущего откровенно осудили в комментариях. Пользователи пишут:
На днях экс-прокурор и работница ДБР отыграли "элитную" свадьбу. Они отмечали ее в элитном комплексе возле Львова. Экс-чиновники гуляли на широкую ногу, для них пели Полякова, Пономарев и DZIDZIO. На свадьбу они спустили миллионы.
Напомним, ранее Янина Соколова отреагировала на скандальную свадьбу и сказала, о чем она бы хотела спросить у молодоженов.
Кроме того, мы уже рассказывали, что Полякова ответила на хейт и уже оправдалась за пение на "элитной" свадьбе.