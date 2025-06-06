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Решетник прямо сказав, чому не погодиться на "корпоратив" з Потапом чи Винником (відео)

П'ятниця 06 червня 2025 17:47
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Решетник прямо сказав, чому не погодиться на "корпоратив" з Потапом чи Винником (відео) Решетник сказав, що думає про Потапа та Винника (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Ведучий Григорій Решетник розповів, чи погоджується він брати участь в заходах, куди запрошено росіян чи скандальних артистів з України, яких вважають втікачами. Зокрема, йшлося про Потапа (Олексія Потапенка) та Олега Винника.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), своєю думкою про цих артистів Решетник поділився на подкасті з Мирославою Мандзюк.

Що ведучий "Холостяка" сказав про Потапа та Винника

За словами Решетника, він завжди перевіряє, кого запрошують на заходи та "корпоративи", які він має проводити. І якщо там росіяни чи якісь сумнівні артисти - він відмовляється.

Нещодавно йому пропонували провести весілля в ОАЕ, де за його роботу могли заплатити "скільки хочеш". Але він відкинув цю ідею, коли дізнався, кого туди запросили. Решетник не захотів проводити захід, де виступатиме росіянка, адже "совість не продається".

Окрім цього, Григорій сказав, чи хотів би він працювати на одному концерті чи "корпоративі" з Потапом чи Винником. Ведучий не приховує, що у нього непогані стосунки з цими співаками.

"Я б утримався. Нехай Олег і Льоша повернуться в Україну, трошки так більш публічно допоможуть... Ну це при тому, що я з Олегом і з Льошею в нормальних стосунках", - сказав Решетник.

Решетник прямо сказав, чому не погодиться на &quot;корпоратив&quot; з Потапом чи Винником (відео)Решетник висловився про Винника та Потапа (скріншот)

"Але вони так заплутались, що хочеться, щоб вони розплутались у своїй свідомості. Я не знаю, чи чекають (на них)... Іноді суспільство настільки непередбачуване, що воно сьогодні не чекає, а завтра воно ходить на концерти", - додав він.

Ведучий не приховує, що його не тішить той факт, що іноді наше суспільство може продовжувати слухати музику артистів з РФ. На думку Решетника, це виглядає дивно на тлі постійних ракетних чи "шахедних" атак, які влаштовує країна-агресорка.

"Сьогодні одну музику слухають, а завтра в топ-листах перемагають російськомовні хіти. І тут ти донатиш, збираєш, а тут російськомовна музика - ну якийсь брєд. Незрозуміло, де ці люди: чи під ракетами й "Шахедами" живуть?" - обурився ведучий.

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