День народження з Монатіком і героями Minecraft: Решетніки влаштували шикарну вечірку для сина
Середньому синові телеведучого Григорія Решетніка виповнилося 8 років, і батьки організували для нього справжнє свято мрії з футбольною тематикою, героями Minecraft, паперовою дискотекою і несподіваною появою Монатіка.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію Христини Решетнік в Instagram.
Днями середньому синові Решетніків виповнилося 8 років. У зв'язку з цим батьки влаштували йому свято в одному із заміських комплексів біля столиці.
На святкування запросили всіх друзів Дмитра.
"Наш Діма місяць тому створив свій власний календар, де закреслював дні до дня народження. І чекав цієї миті, щоб зібрати свою команду, своїх друзів і ось так провести цей день", - зазначила в публікації Христина Решетнік.
Також вона показала фото та відео зі свята. Тематика дня народження - футбол, оскільки середній син телеведучого захоплюється цим видом спорту і вже досяг певних успіхів.
Христина Решетнік показала фото з дня народження сина (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
На фото можна побачити, що іменинник і всі його друзі одягнені у футбольну форму. У такій же стилістиці був виконаний і святковий торт.
Крім того, батьки влаштували для дітей культурну програму з аніматорами, які були вдягнені в костюми героїв із популярної гри Minecraft, а також паперову дискотеку.
До слова, на святі "засвітився" відомий співак Діма Монатік, з яким син Решетніков зробив фото. Щоправда, Христина Решетнік не уточнила, співав артист на святі чи був запрошений як гість.
Решетніки відсвяткували день народження середнього сина (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Дружина телеведучого і мама іменинника з'явилася на святі в розкішному брючному костюмі молочного відтінку. Свій лук Христина доповнила кросівками та брендовою сумкою, а також легким макіяжем і розпущеним волоссям.
Як відреагували в мережі
Фоловери зіркової сім'ї долучилися до привітань і побажань:
- "Христина, ви чарівна. Завжди маєте шикарний вигляд і при цьому мама трьох синів"
- "З іменинником вас! Удачі у футбольній кар'єрі, яка так важлива для нього"
- "Найкрасивіша пара України! Вітаємо"
- "Ви - ідеальна пара і приклад для всіх".
Христина Решетнік із синами (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Вас також може зацікавити
- Астролог розповіла, у чому секрет міцного шлюбу Решетніків
- Слава Дьомін показав дорослого сина, якому виповнилося 15 років
- Ведучий-військовослужбовець Даніель Салем замилував відео з маленькою донечкою Позитива.