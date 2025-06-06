Решетник прямо сказал, почему не согласится на "корпоратив" с Потапом или Винником (видео)

Ведущий Григорий Решетник рассказал, соглашается ли он участвовать в мероприятиях, куда приглашены россияне или скандальные артисты из Украины, которых считают беглецами. В частности, речь шла о Потапе (Алексее Потапенко) и Олеге Виннике.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), своим мнением об этих артистах Решетник поделился на подкасте с Мирославой Мандзюк.

Что ведущий "Холостяка" сказал о Потапе и Виннике

По словам Решетника, он всегда проверяет, кого приглашают на мероприятия и "корпоративы", которые он должен проводить. И если там россияне или какие-то сомнительные артисты - он отказывается.

Недавно ему предлагали провести свадьбу в ОАЭ, где за его работу могли заплатить "сколько хочешь". Но он отверг эту идею, когда узнал, кого туда пригласили. Решетник не захотел проводить мероприятие, где будет выступать россиянка, ведь "совесть не продается".

Кроме этого, Григорий сказал, хотел бы он работать на одном концерте или "корпоративе" с Потапом или Винником. Ведущий не скрывает, что у него неплохие отношения с этими певцами.

"Я бы воздержался. Пусть Олег и Леша вернутся в Украину, немножко так более публично помогут... Ну это при том, что я с Олегом и с Лешей в нормальных отношениях", - сказал Решетник.

Решетник высказался о Виннике и Потапе (скриншот)

"Но они так запутались, что хочется, чтобы они распутались в своем сознании. Я не знаю, ждут ли (их)... Иногда общество настолько непредсказуемо, что оно сегодня не ждет, а завтра оно ходит на концерты", - добавил он.

Ведущий не скрывает, что его не радует тот факт, что иногда наше общество может продолжать слушать музыку артистов из РФ. По мнению Решетника, это выглядит странно на фоне постоянных ракетных или "шахедных" атак, которые устраивает страна-агрессор.

"Сегодня одну музыку слушают, а завтра в топ-листах побеждают русскоязычные хиты. И тут ты донатишь, собираешь, а тут русскоязычная музыка - ну какой-то бред. Непонятно, где эти люди: под ракетами и "Шахедами" живут?" - возмутился ведущий.