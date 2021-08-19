На репетиции парада в Киеве военные передали "пламенный привет" Путину (видео)

18 августа в Киеве прошла первая репетиция военного парада ко Дню независимости Украины. Военные прошли маршем по Крещатику и пропели хором известную песню "Путин - ху*ло".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил Андрей Карелин и опубликовал видео.
"Немного инсайда с парада. Гражданские в восторге", - подписал он видеоролик.
В комментариях украинцы написали, что если такая песня прозвучит на параде, то рейтинг президента стремительно взлетит.
Напомним, что речевку "Путин-ху*ло!" придумали болельщики футбольного клуба "Металлист", а впервые ее исполнили в Харькове 30 марта 2014.
Отметим, что всего в Киеве на этой неделе состоится три репетиции парада -18, 20 и 22 августа. Во время репетиций с 15:30 до 01:15 будут перекрывать улицы и менять маршруты общественного транспорта.
Как мы писали ранее, в Киеве мужчина жестко накричал на женщину-" копа" из-за репетиции парада.