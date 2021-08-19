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На репетиции парада в Киеве военные передали "пламенный привет" Путину (видео)

Автор: Людмила Жукова

18 августа в Киеве прошла первая репетиция военного парада ко Дню независимости Украины. Военные прошли маршем по Крещатику и пропели хором известную песню "Путин - ху*ло".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Андрей Карелин и опубликовал видео.

"Немного инсайда с парада. Гражданские в восторге", - подписал он видеоролик.

В комментариях украинцы написали, что если такая песня прозвучит на параде, то рейтинг президента стремительно взлетит.

  • Якщо це прозвучить , то рейтинг президента злетить за хмари.
  • Напевно, добробати та учасники АТО. Браво.
  • Супер! Молодці. Як мелодійно у них звучить!
  • Як колискова на ніч!
  • Слава Україні !!! Слава її захисникам.

Откуда взялась песня "Путин ху*ло"?

Напомним, что речевку "Путин-ху*ло!" придумали болельщики футбольного клуба "Металлист", а впервые ее исполнили в Харькове 30 марта 2014.

Отметим, что всего в Киеве на этой неделе состоится три репетиции парада -18, 20 и 22 августа. Во время репетиций с 15:30 до 01:15 будут перекрывать улицы и менять маршруты общественного транспорта.

Как мы писали ранее, в Киеве мужчина жестко накричал на женщину-" копа" из-за репетиции парада.

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Киев