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На репетиції параду в Києві військові передали "полум'яний привіт" Путіну (відео)

Автор: Людмила Жукова

18 серпня у Києві пройшла перша репетиція військового параду до Дня Незалежності України. Військові пройшли маршем Хрещатиком і проспівали хором відому пісню "Путін - ху*ло".

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Андрій Карелін і опублікував відео.

"Трохи інсайду з параду. Цивільні в захваті", - підписав він відеоролик.

У коментарях українці написали, що якщо така пісня прозвучить на параді, то рейтинг президента стрімко злетить.

  • Якщо це прозвучить, то рейтинг президента злетить за хмари.
  • Напевно, добробати та учасники АТО. Браво.
  • Супер! Молодці. Як мелодійно у них звучить!
  • Як колискова на ніч!
  • Слава Україні !!! Слава її захисникам.

Звідки взялася пісня"Путін ху*ло"?

Нагадаємо, що речівку "Путін - ху*ло!" придумали вболівальники футбольного клубу "Металіст", а вперше її виконали в Харкові 30 березня 2014.

Відзначимо, що всього в Києві на цьому тижні відбудеться три репетиції параду -18, 20 і 22 серпня. Під час репетицій з 15:30 до 01:15 перекриватимуть вулиці та змінюватимуть маршрути громадського транспорту.

Як ми писали раніше, в Києві чоловік жорстко накричав на жінку - "копа" через репетицію параду.

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Київ