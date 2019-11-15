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Под рэпершей Alyona Alyona сломались качели в Исландии: курьезные фото

STYLERПерсоны    15.11.2019 - 18:49
Под рэпершей Alyona Alyona сломались качели в Исландии: курьезные фото
Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona отметила ненадежность аттракциона

Украинская рэперша Alyona Alyona, которая покорила не только украинцев, но и приобрела армию поклонников на западе, поделилась в Instagram смешными снимками с отдыха в Исландии.

Сенсация украинской музыки довольно иронично относится к своим нестандартным параметрам. И в этот раз она с юмором отнеслась к курьезу, который случился с ней на аттракционе.

Рэперша отметила, что в Исландии качели "ненадежные".

"Садись Аленка, будет весело. Подметила, шо в Исландии ненадежные качели", - подписала серию снимков артистка.

Под рэпершей Alyona Alyona сломались качели в Исландии: курьезные фотоПод рэпершей Alyona Alyona сломались качели в Исландии: курьезные фотоПод рэпершей Alyona Alyona сломались качели в Исландии: курьезные фото

Alyona Alyona сломала качели в Исландии (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Подписчики поддержали певицу, вдоволь посмеявшись над ее способностью иронизировать над собой.

Напомним, 28-летняя Алена Савраненко до того, как стать открытием украинской музыки, четыре года работала в детском саду в Барышевке. Рэп-музыкой девушка увлеклась еще в 12-летнем возрасте.

К слову, ныне успешная певица рассказала, что в детстве страдала от насмешек сверстников из-за лишнего веса.

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