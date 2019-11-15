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Під репершею Alyona Alyona зламалася гойдалка в Ісландії: курйозні фото

STYLERПерсони    15.11.2019 - 18:49
Під репершею Alyona Alyona зламалася гойдалка в Ісландії: курйозні фото
Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona відзначила ненадійність атракціону

Українська рэперша Alyona Alyona, яка підкорила не лише українців, але й здобула армію прихильників на заході, поділилася в Instagram смішними знімками з відпочинку в Ісландії.

Сенсація української музики досить іронічно ставиться до своїх нестандартних параметрів. І цього разу вона з гумором поставилася до курйозу, що трапився з нею на атракціоні.

Рэперша зазначила, що в Ісландії гойдалки "ненадійні".

"Сідай Оленка, буде весело. Помітила, шо в Ісландії ненадійні гойдалки", - підписала серію знімків артистка.

Під репершею Alyona Alyona зламалася гойдалка в Ісландії: курйозні фотоПід репершею Alyona Alyona зламалася гойдалка в Ісландії: курйозні фотоПід репершею Alyona Alyona зламалася гойдалка в Ісландії: курйозні фото

Alyona Alyona зламала гойдалку в Ісландії (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Підписники підтримали співачку, вдосталь посміявшись над її здатністю іронізувати над собою.

Нагадаємо, 28-річна Альона Савраненко до того, як стати відкриттям української музики, чотири роки працювала у дитячому садку в Баришівці. Реп-музикою дівчина захопилася ще в 12-річному віці.

До слова, нині успішна співачка розповіла, що у дитинстві страждала від глузувань однолітків через зайву вагу.

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