ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Не бойтесь быть собой": Alyona Alyona рассказала, как справилась с насмешками

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.08.2019 - 12:26
"Не бойтесь быть собой": Alyona Alyona рассказала, как справилась с насмешками
Alyona Alyona (фото: facebook.com/alyonaalyonaoff)

Артистка была очень неуверенна в себе из-за лишнего веса

Украинская рэп-исполнительница Алена Савраненко, которая более известна под именем Alyona Alyona, откровенно поделилась с поклонниками личной историей и переживаниями по поводу своей внешности. Артистка, которая недавно была номинирована на международную премию Anchor, призналась на своей instagram-страничке, что была очень неуверенна в себе из-за насмешек одноклассников, однако друзья помогли ей справиться с комплексами.

Алена опубликовала фото без макияжа, на котором счастливо улыбается. Она отметила, как важно найти своих людей, которые увидят в тебе красоту, которую ты можешь не замечать сама.

"Когда мне было 15 и я начала ездить в школу в Барышевке, я познакомилась с новыми подругами в автобусе. Мы начали тесно общаться после школы и одна из них заметила, насколько я не уверена в себе", - вспомнила девушка.

&quot;Не бойтесь быть собой&quot;: Alyona Alyona рассказала, как справилась с насмешками

Фото: Alyona Alyona (instagram.com/alyona.alyona.official)

По словам артистки, именно подруга помогла ей взглянуть на себя по-новому.

"Как-то она пригласила меня к себе в гости. Мы много говорили о вншности, а в конце разговора она посадила меня перед зеркалом и сказала: "Тебе могут не нравиться твои ноги, но посмотри – у тебя красивые волосы. Тебе могут не нравиться твои плечи, но посмотри, какие у тебя красивые пальцы и ногти. Тебе может не нравиться подбородок, но ведь твоя улыбка очень искренняя и заразная. У каждого человека есть то, что в нем красивое". И я поняла – то, как вижу себя я, очень отличается от того, как видят меня люди. Никогда не обращайте внимания на хейтеров, не бойтесь быть собой и пересмотрите взгляды на себя. Так вы сможете увидеть красоту в себе", - поделилась рэперша.

Подписчики поблагодарили Алену за вдохновляющую историю и оставили множество теплых отзывов.

  • Какая мудрая подруга. Тебе повезло )
  • Это лучшее что я читал за последний месяц. Ален, делись своими историями по чаше)
  • One love) хочеться пишатися Україною коли в ній є такі таланти
  • Ты крутая) и красива. Нет не красивых людей)
  • золоті слова
  • Дякую за те, що ділишся
  • Дуже влучно і мотивуюче сказано
  • В тобі прекрасна ти, в мені я і ми всі різні, у тому і є індивідуальність! Усі неможуть бути як під копірку....
  • Супер подруга
  • Мотивуюче
  • Круто, когда есть такие друзья

&quot;Не бойтесь быть собой&quot;: Alyona Alyona рассказала, как справилась с насмешками

Скриншот комментариев (instagram.com/alyona.alyona.official)

Напомним, что недавно рэперша Alyona Alyona поразила сеть своим детским фото.

Ранее сообщалось о том, что Alyona Alyona откровенно рассказала о травле в школе. По словам артистки, ей пришлось пережить много издевательств по поводу ее фигуры.

Alyona Alyona меняет украинскую музыку: певица номинирована на международную премию Рэперша Alyona Alyona поразила сеть своим детским фото
Новости Украины Alyona Alyona
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь