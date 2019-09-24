Alyona Alyona "взорвала мозг" европейцам: украинка снова на слуху

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)

Alyona Alyona одержала победу на Anchor Award 2019

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona (Алена Савраненко) получила награду в номинации "Лучший новый артист" в рамках премии Anchor Award, финал которой прошел в Германии.

Организаторы отметили украинку за то, что всего за год она стала популярна далеко за пределами своей страны, успела выступить на десятках европейских фестивалях и попасть в список 15 заслуживающих внимания молодых артистов по версии издания The New York Times.

Alyona Alyona выборола награду на Anchor Award (фото: facebook.com/alyonaalyonaoff)

По регламенту премии совет музыкальных специалистов выбирает шесть номинантов из разных стран мира, а победителя определяет жюри из шести представителей индустрии. В этом году в их состав вошли английская исполнительница Кейт Нэш, Меррилл Бет Нискер, более известная как Peaches, заслуженные музыкальные продюсеры Боб Рок и Тони Висконти, известные по работе с Cher, Bon Jovi, Дэвидом Боуи и Моррисси, а также австралийская радиоведущая Зан Роу и фронтмен легендарной немецкой панк-рок группы Beatsteaks Арним Тойтобург-Вайс.

Присудив победу украинской рэперше, жюри Anchor Award отметило, что Alyona Alyona обладает невероятным динамичным драйвом, чувством ритма и умением передать социальный посыл слушателям, несмотря на языковой барьер.

"Я не понял ни слова из того, что она пела, но это вышло так мощно. Мой мозг буквально взорвался. И самое главное, я бы купил ее запись в одно мгновение", - поделился эмоциями Боб Рок.

Alyona Alyona с наградой Anchor Award (фото: facebook.com/alyonaalyonaoff)

После победы на премии Alyona Alyona поблагодарила всех, кто был рядом, тех, кто верил, а также папу, маму и свою команду.

"Мы это сделали!" - сказала она.

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