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Alyona Alyona выпустила абсолютно новый клип: он уже поразил фанатов

STYLERЖизнь    27.09.2019 - 15:52
Alyona Alyona выпустила абсолютно новый клип: он уже поразил фанатов
Alyona Alyona (фото: пресс-служба артистки)

Alyona Alyona презентовала видео на песню "Завтра"

Alyona Alyona, которая недавно победила в международной премии The Anchor, выпустила абсолютно новый клип на песню "Завтра". Релиз видео состоялся 27 сентября.

Новое творение Алены называют своеобразным сочинением на тему "как я провела это лето". А лето, к слову, у украинской хип-хоп-исполнительницы было насыщенным - она стала одним из самых перспективных артистов Европы по версии The New York Times, специальным гостем от Украины на Биеннале в Венеции, открытием фестиваля Sziget в Венгрии.

Alyona Alyona выпустила абсолютно новый клип: он уже поразил фанатов

Alyona Alyona (фото: пресс-служба артистки)

Этим летом популярность Alyona Alyona вышла далеко за пределы родной страны. Теперь ее жизнь похожа на мечту любого музыканта - самолеты, гостиницы, фестивали и новые страны. Об этом поет и это показывает Alyona Alyona в новом видео к синглу, что вероятно войдет уже во второй ее альбом.

Интересно, что "Завтра" - это уже 11 клип всего за за год существования артиста.

alyona alyona - Завтра

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