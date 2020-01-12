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Рената Литвинова впервые прокомментировала свое состояние после аварии (фото)

STYLERПерсоны    12.01.2020 - 18:34
Рената Литвинова впервые прокомментировала свое состояние после аварии (фото)
Рената Литвинова попала в аварию (коллаж РБК-Украина)

Российская актриса опровергла домыслы СМИ о ее состояние в момент аварии

Известная российская актриса театра и кино Рената Литвинова в свой день рождения попала под автомобиль в центре Москвы. 53-летняя звезда получила травмы из-за столкновения с автомобилем. Врачи уже оказали актрисе необходимую медицинскую помощь. Об этом знаменитость сама рассказала в своем профиле в Instagram.

Историю о случившемся артистка предварила цитатой из стихотворения И. Бродского.

"Не выходи из комнаты, не совершай ошибку..." - всем, кто переживал - со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок", - написала актриса.

Рената Литвинова впервые прокомментировала свое состояние после аварии (фото)

Рената Литвинова (фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall)

Также Рената Литвинова рассказала, при каких обстоятельствах произошел инцидент.

"Меня сбили на пути в салон после пробежки - я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ) единственное, что я сказала девушке, которая была за рулем: "как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения", - добавила она.

Рената Литвинова впервые прокомментировала свое состояние после аварии (фото)

Скриншот (instagram.com/renatalitvinovaofficiall)

Девушку, сбившую Ренату Литвинову, задержали и допросили. Сейчас ГИБДД проводит проверку по ДТП на Тверском бульваре, где сбили актрису. По словам девушки, которая сидела за рулем автомобиля "мерседес", она действительно совершила наезд на женщину. Но та после столкновения ушла с места аварии. Сейчас на месте работают инспекторы ДПС, выясняют все обстоятельства.

Напомним, что ранее звезду "Иронии судьбы" срочно госпитализировали.

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Новости Украины госпитализацияактрисаРената Литвинова
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