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Рената Литвинова вперше прокоментувала свій стан після аварії (фото)

STYLERПерсони    12.01.2020 - 18:34
Рената Литвинова вперше прокоментувала свій стан після аварії (фото)
Рената Литвинова потрапила в аварію (колаж РБК-Україна)

Російська актриса спростувала припущення ЗМІ про її стан у момент аварії

Відома російська актриса театру і кіно Рената Литвинова в свій день народження потрапила під автомобіль в центрі Москви. 53-річна зірка отримала травми внаслідок зіткнення з автомобілем. Лікарі вже надали їй необхідну медичну допомогу. Про це сама знаменитість розповіла у своєму профілі в Instagram.

Історію про те, що трапилося артистка передувала цитатою з вірша І. Бродського.

"Не виходь з кімнати, не роби помилку..." - всім, хто переживав - зі мною вже все гаразд, мене дійсно на пішохідному переході збила машина, яка абсолютно не збиралася зупинятися. Доктор Теймур Кулієв надав мені необхідну допомогу і зашив підборіддя", - написала актриса.

Рената Литвинова вперше прокоментувала свій стан після аварії (фото)

Рената Литвинова (фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall)

Також Рената Литвинова розповіла, за яких обставин стався інцидент.

"Мене збили на дорозі в салон після пробіжки - я була абсолютно твереза, всупереч інформації в ЗМІ) єдине, що я сказала дівчині, яка була за кермом: "як Вам не соромно збивати мене на пішохідному переході, адже у мене сьогодні День народження", - додала вона.

Рената Литвинова вперше прокоментувала свій стан після аварії (фото)

Скріншот (instagram.com/renatalitvinovaofficiall)

Дівчину, що збила Ренату Литвинову, затримали і допитали. Зараз ДАІ проводить перевірку по ДТП на Тверському бульварі, де збили актрису. За словами дівчини, яка сиділа за кермом автомобіля "мерседес", вона дійсно скоїла наїзд на жінку. Але та після зіткнення пішла з місця аварії. Зараз на місці працюють інспектори ДПС, з'ясовують всі обставини.

Нагадаємо, що раніше зірку "Іронії долі" терміново госпіталізували.

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Новини України госпитализацияактрисаРената Литвинова
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