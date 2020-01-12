ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Известная актриса попала в автокатастрофу: первые подробности

STYLERПерсоны    12.01.2020 - 16:37
Известная актриса попала в автокатастрофу: первые подробности
Скорая помощь (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Актрису театра и кино Ренату Литвинову сбил автомобиль

Известная российская актриса театра и кино Рената Литвинова попала под колеса автомобиля в центре Москвы. Актриса в момент аварии находилась возле ресторана "Макдональдс". Детали аварии рассказали в Telegram-канале Mash.

Как сообщается, Рената Литвинова попала под колеса автомобиля в свой день рождения. Женщина находилась в центре города и во время прогулки на нее наехала машина. Предварительно, за рулем автомобиля сидела девушка.

Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренной медицинской помощи диагностировали у актрисы травмы руки и ноги. Сейчас врачи оказывают ей экстренную помощь. Артистку госпитализировали в одну из столичных больниц.

Известная актриса попала в автокатастрофу: первые подробности

Рената Литвинова и Земфира (фото: facebook.com/renatalitvinova)

Стоит напомнить, что Рената Литвинова сыграла более 30 ролей в кино. Также она выступила режиссером 6 фильмов. Также Рената известна как сценарист, ведущая, актриса клипов и рекламы, а также продюсер кино.

Напомним, что ранее звезду "Иронии судьбы" срочно госпитализировали.

Звезда "Неуловимых мстителей" и "Баллады о солдате" экстренно госпитализирован Президента Бразилии госпитализировали
Новости Украины госпитализация
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь