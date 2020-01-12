Известная актриса попала в автокатастрофу: первые подробности

Скорая помощь (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Актрису театра и кино Ренату Литвинову сбил автомобиль

Известная российская актриса театра и кино Рената Литвинова попала под колеса автомобиля в центре Москвы. Актриса в момент аварии находилась возле ресторана "Макдональдс". Детали аварии рассказали в Telegram-канале Mash.

Как сообщается, Рената Литвинова попала под колеса автомобиля в свой день рождения. Женщина находилась в центре города и во время прогулки на нее наехала машина. Предварительно, за рулем автомобиля сидела девушка.

Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренной медицинской помощи диагностировали у актрисы травмы руки и ноги. Сейчас врачи оказывают ей экстренную помощь. Артистку госпитализировали в одну из столичных больниц.

Рената Литвинова и Земфира (фото: facebook.com/renatalitvinova)

Стоит напомнить, что Рената Литвинова сыграла более 30 ролей в кино. Также она выступила режиссером 6 фильмов. Также Рената известна как сценарист, ведущая, актриса клипов и рекламы, а также продюсер кино.

Напомним, что ранее звезду "Иронии судьбы" срочно госпитализировали.