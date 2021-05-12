Ремонт за 10 миллионов: в Киеве разрушается новый фонтан, который даже не подключили (фото)

В Киеве разрушается новый фонтан в Соломенском ландшафтном парке, хотя объект даже не подключили и не ввели в эксплуатацию. Конструкция была установлена два месяца назад в рамках первой очереди реконструкции.
Об этом передали в паблике "Los Solomas / Соломенский район" на странице в Facebook.
Также в сети опубликовали соответствующие фото.
Сообщается, что активная фаза ремонта в Соломенском парке продолжалась в прошлом году, а проект реконструкции был утвержден в начале 2019-го.
Согласно подсчетам, необходимые работы оценивали в 163,86 миллиона гривен. В бюджете столицы на 2020-й было предусмотрено 40 миллионов гривен.
В конце марта 2021 года заказчик реконструкции - коммунальное предприятие "Київміськрозвиток", объявил тендер на продолжение работ по реконструкции на 13 миллионов гривен. Среди работ значилось подключение фонтана, устройство покрытия дорожек и площадок и озеленения. Тендер выиграла компания "Мостицкий 2" с предложенной суммой 10,7 миллионов. Но, впрочем, тендер уже отменили.
Как объяснили в КП "Київміськрозвиток" в эфире канала "Киев", причиной отмены является выявление нарушений законодательства в сфере госзакупок. В настоящее время проводится проверка на качество выполнения работ.
"Если проверка выявит нарушения, то компания, которая проводила все благоустройство парка, должна будет исправить ошибки за свой счет", - говорится в сообщении.
После этого объявят и проведут новый тендер, и работы по реконструкции продолжит уже другой подрядчик.
Несмотря на то, что фонтан покрасили, разрушения все равно пробивается через краску.
Новый фонтан в Соломенском ландшафтном парке Киева разрушается, спустя пару месяцев после установки (фото: facebook.com/groups/lossolomas)
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