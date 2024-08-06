Яремчук вперше прокоментувала своє материнство: "Найбільша радість у житті"

Що сказала Яремчук

Відома артистка зауважила, що після народження малюка складно повернутися до звичного темпу життя. Проте тепер, за її словами, воно отримало зовсім інакший зміст.

"Це неможливо - прийти у звичний темп на перших місяцях, коли тільки дитиночка з'явилася. Це зовсім інше життя вже. Зовсім інше, але, звісно, воно отримало новий зміст. Це найбільша радість у світі - діти", - сказала Марія.

Окрім того, знаменитість відповіла на питання ведучої з приводу пліток у пресі про себе. Так, вона заявила, що в переважній більшості спокійно до цього ставиться, адже така ситуація є "природною для артиста".

"Так, я нікого собі не чіпала, але воно щось трошки собі там закрутилося в ЗМІ. Але нічого страшного. Це природне явище для артиста. Почитала, відклала - і все", - підкреслила селебриті.

Співачка прокоментувала тему материнства (Фото: https://www.instagram.com/m_yaremchuk)

Що Яремчук казала раніше про вагітність

Донька Назарія Яремчука стала мамою наприкінці весни цього року. Саме тоді у ЗМІ почала з'являтися відповідна інформація.

Співачка вийшла на зв'язок лише згодом і обурилася, що Чернівецький перинатальний центр "злив" пресі інформацію про народження її сина, яка була конфіденційною.

Окрім того, виконавиця звернулася до підписників з емоційним закликом щодо того, що суспільство повинно поважати не лише поважати особисті кордони кожного, а й "захищати права матерів та їхнє здоров'я, психічне у тому числі".

Також у мережі ходили чутки про те, що батьком дитини зірки є Олександр Пономарьов, але вона спростувала такі припущення.

"Завдяки ствердним заголовкам навіть сусіди тепер не жартівливо питають: "А де Саша? Це правда?". Аж незручно перед жінкою Саші, що вже говорити про те, як це читати батькові мого сина", - висловлювалася зірка української сцени.

Марія Яремчук лише нещодавно підтвердила, що стала матір'ю (Фото: instagram.com/m_yaremchuk)

Що відомо про особисте життя Марії

Співачка, яка поки призупинила свою музичну кар'єру, не поспішає розкривати свого обранця. Тему особистого життя вона воліє тримати у секреті.