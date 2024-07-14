Нездійснений реліз. Чому Microsoft так і не випустив Windows 9: 4 версії

Маркетинг

Однією з причин відмови від Windows 9 був маркетинг. Microsoft хотіла повністю порвати з Windows 8, яка була так добре прийнята, як попередні версії Windows.

Назвавши нову операційну систему Windows 10, Microsoft змогла розпочати все заново та створити нову ідентичність для продукту.

Сумісність

Іншою причиною пропуску Windows 9 була сумісність. Багато застарілих додатків перевіряють наявність Windows 95 або 98, шукаючи рядок "Windows 9" у назві операційної системи.

Якщо б Microsoft випустила Windows 9, ці додатки не змогли б відрізнити Windows 9 від Windows 95/98, що могло б викликати проблеми.

Плани на майбутнє

Нарешті, деякі люди вважають, що Microsoft пропустила Windows 9, тому що у неї були плани зробити Windows 10 більш довгостроковою операційною системою.

З Windows 10 Microsoft переходить на нову модель регулярного постачання оновлень, а не випускати основні нові версії операційної системи кожні кілька років.

Пропустивши Windows 9, Microsoft змогла розпочати Windows 10 з правильної ноги та дала зрозуміти, що це буде майбутнє Windows.

Забобони

Є ще одна теорія: число 9 у Японії вважається нещасливим, оскільки його звучання нагадує слово "катування" або "страждання". Це схоже на те, як у західних культурах уникають числа 13 - "чортової дюжини".

Крім того, у Німеччині слово "дев'ять" співзвучне слову nein - "ні", що також не сприяє хорошому маркетингу.

Які ще компанії уникають цього числа

Microsoft не єдина технологічна компанія, яка уникає числа 9. У 2017 Apple також пропустила номер 9, назвавши свій перший безрамковий смартфон iPhone X (римська цифра "десять"). Так компанія підкреслила новизну пристрою та його значну відмінність від попередніх моделей.