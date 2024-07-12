Як вводити спеціальні символи на комп'ютерах Windows: 5 простих способів

Хоча спеціальні символи (діакрітичні знаки) найчастіше зустрічаються в деяких мовах, багатьом людям також іноді доводиться їх використовувати. Через свою рідкість, користувачі можуть не знати, як додавати їх до документів, листів або інших текстів. На щастя, скористатися ними у Windows нескладно, хоча процес здається не таким простим.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Використовуйте сенсорну клавіатуру

Найпростіший спосіб додати діакритичні знаки до документа - використовувати сенсорну клавіатуру Windows. Вона автоматично з'являється, якщо ви використовуєте планшет Windows або комп'ютер у режимі планшета.

Якщо у вас немає сенсорного екрана, можна використовувати значок клавіатури, який з'являється на панелі завдань, праворуч, поруч із датою. Ось як його включити:

Клацніть правою кнопкою миші на панелі завдань

Виберіть "Параметри панелі завдань", що приведе вас на сторінку "Персоналізація", а потім виберіть "Панель завдань"

Знайдіть пункт "Показувати значок сенсорної клавіатури", де ви можете вибрати "Ніколи", "Завжди" або "За відсутності клавіатури"

Ви можете вибрати, щоб значок сенсорної клавіатури відображався завжди (фото: The Verge)

Як використовувати спеціальні символи:

Клацніть значок сенсорної клавіатури

Довго натисніть (лівою кнопкою миші або пальцем, якщо у вас сенсорний екран) на літеру, яку хочете використовувати

Тепер ви побачите кілька додаткових клавіш, які показують варіанти введення цієї літери з різними символами. Виберіть потрібний, і він з'явиться у документі

Якщо ви бажаєте вставити емодзі або GIF-зображення, натисніть клавішу емодзі у верхньому лівому куті "клавіатури", поруч із шестернею налаштувань

Виберіть потрібний вам спеціальний символ, і він з'явиться у документі (фото: The Verge)

Використовуйте клавіатуру емодзі

Ще одна клавіатура, яку ви можете використовувати для легкого додавання спеціальних символів до тексту, - це клавіатура емодзі Windows. Так, вона призначена в основному для додавання емодзі, але має й інші функції.

Як її використовувати:

Натисніть клавішу Windows і натисніть "."

З'явиться клавіатура емодзі з різними смайликами. Натисніть на вкладку символів вгорі (друга справа)

Використовуйте меню у верхньому рядку, щоб вибрати тип символів, який вам потрібен (у даному випадку латинські символи). Потім прокрутіть вниз, доки знайдете потрібний знак

Клавіатура емодзі також дозволяє використовувати спеціальні символи (фото: The Verge)

Використовуйте таблицю із символами

Якщо вам подобається більш старомодний спосіб додавання спеціальних символів у Windows, можна скористатися таблицею символів. Це менш зручний і складніший варіант проти сенсорної клавіатури, але пропонує схожу функціональність.

Як отримати доступ до неї:

Натисніть клавіші Win + Q, щоб відкрити вікно пошуку, та введіть "таблиця символів"

З'явиться спливаюче вікно з набором спеціальних символів для вибраного шрифту. Ви можете змінити шрифт, натиснувши на меню шрифтів, що розкривається вгорі

Клацніть на літери або спеціальні символи, які ви бажаєте використовувати у своєму документі, а потім натисніть кнопку "Вибрати". Вони з'являться у полі "Символи для копіювання"

Після того, як ви вибрали всі потрібні символи, натисніть кнопку "Копіювати", а потім вставте їх у документ

Карта символів дозволяє отримати доступ до широкого спектру спеціальних символів (фото: The Verge)

Використовуйте міжнародну американську клавіатуру

Якщо ви добре володієте англійською мовою та часто використовуєте спеціальні символи, вам може підійти розкладка клавіатури "США - Міжнародна", яка дозволяє простіше додавати ці символи.

Спочатку необхідно додати розкладку "США - Міжнародна" у Windows:

Перейдіть у "Налаштування", потім "Час і мова" та "Мова та регіон"

Знайдіть пункт "Вподобані мови" і натисніть на три точки праворуч від "Англійська (США)". Потім натисніть "Параметри мови"

Знайдіть розділ "Клавіатури". Він, ймовірно, міститиме лише один значок клавіатури з написом "США/QWERTY" (якщо ви раніше тут не були). Це поточна розкладка. Натисніть кнопку "Додати клавіатуру"

У спливаючому вікні знайдіть "США - Міжнародна/QWERTY" і натисніть на неї

Натисніть "Додати клавіатуру" та знайдіть "США-Міжнародна" (фото: The Verge)

Тепер ви можете вибирати між стандартною клавіатурою США та клавіатурою "США - Міжнародна". Активну розкладку можна побачити в нижньому правому кутку панелі завдань, поруч з датою. Там буде написано або ENG/US, або ENG/INTL. Ви можете переключатися між ними, натиснувши цю піктограму або натиснувши клавішу Windows + пробіл.

Натисніть значок, щоб переключити клавіатуру (фото: The Verge)

Розкладка клавіатури "США - Міжнародна" пропонує два способи додавання спеціальних символів:

Використовуйте праву клавішу Alt у поєднанні з потрібною літерою, щоб отримати одну з найпоширеніших комбінацій (наприклад, Alt + e = é).

Спочатку натисніть клавішу символу, а потім літеру, з якою ви хочете його використовувати (наприклад, якщо спочатку натиснути клавішу "тильда", а потім клавішу "n", ви отримаєте: ñ).

Всі символи, які можна отримати за допомогою клавіатури "США - Міжнародна" (скриншот: Університет штату Вашингтон)

Використовуйте значення Unicode

У лівому нижньому куті таблиці символів після вибору літери або спеціального символу ви побачите літеру "U" і чотиризначне число. Це число є кодом Unicode цього символу, що є загальноприйнятим стандартом для додавання символів.

Якщо ви використовуєте кілька спеціальних символів, їх можна швидше вводити за допомогою клавіатури. Існує кілька способів зробити це:

Натисніть клавішу Alt, а потім введіть чотиризначний код Unicode. Для цього вам знадобиться окрема цифрова клавіатура на клавіатурі, а клавіша NumLock має бути увімкнена.

Якщо ви працюєте в Microsoft Word, WordPad, Outlook або іншому додатку Microsoft, ви можете ввести код Unicode, а потім натиснути Alt-X.

Ви також можете натиснути клавішу Ctrl разом із символом, а потім букву, яку хочете акцентувати. Наприклад, "Ctrl + e" призведуть до "é" - за умови, що ви знаходитесь у програмі Microsoft.