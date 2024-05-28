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Microsoft назвала причини, чому Windows 11 краще "вмираючої" Windows 10

Вівторок 28 травня 2024 21:45
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Microsoft назвала причини, чому Windows 11 краще "вмираючої" Windows 10 Оскільки невдовзі Windows 10 перестане працювати, Microsoft рекомендує перейти на Windows 11 (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Windows 10 - вмираюча операційна система. Microsoft планує припинити її підтримку у жовтні 2025 року. Хоча клієнти можуть продовжити використання терміном до трьох років, їм доведеться заплатити корпорації за цей привілей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на онлайн-форум WindowsPhoneInfo, присвячений обговоренням операційної системи Windows.

Переваги Windows 11

  • новий інтерфейс користувача, який "приємний для очей і простий у використанні"
  • віджети з корисною інформацією на робочому столі
  • розумні рекомендації у "Пуску" та "Провіднику"
  • можливість використання вкладок у "Провіднику"
  • покращені інструменти для відстеження та контролю енергоспоживання
  • інтеграція ключів доступу з Windows Hello
  • розумний контроль додатків, який захищає від встановлення програм із сумнівною репутацією
  • живі субтитри
  • підтримка природного голосу екранним диктором
  • ефекти Windows Studio для відеодзвінків (лише деякі пристрої Qualcomm)
  • автоматична робота HDR
  • Cross Adaptor Scan Out для зменшення затримки та збільшення частоти кадрів на ігрових ноутбуках
  • оптимізація ігор для Windows
  • панель контролера

Повний список можна переглянути на сайті компанії Microsoft.

Microsoft не перераховує жодної функції, ексклюзивної для Windows 10. Це зрозуміло, оскільки компанія хоче переконати клієнтів використовувати Windows 11, а не дотримуватися старої версії.

Microsoft назвала причини, чому Windows 11 краще &quot;вмираючої&quot; Windows 10

Що пропонує Windows 11 (фото: WindowsPhoneInfo)

Яких функцій не вистачає у Windows 11

  • живі плитки в меню "Пуск"
  • можливість переміщати панель завдань убік чи вгору
  • у провіднику немає можливості зберігати результати пошуку
  • шпалери на робочий стіл більше не синхронізуються
  • Internet Explorer замінено Microsoft Edge з режимом IE

Також не згадуються і мінуси Windows 11, наприклад, нав'язлива реклама прямо в інтерфейсі.

Нагадаємо, що Windows навчиться копіювати текст із фотографій на смартфонах.

А ще у нас є матеріал про топ-7 найкращих віджетів, які мають бути встановлені у Windows.

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