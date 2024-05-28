Microsoft назвала причини, чому Windows 11 краще "вмираючої" Windows 10

Windows 10 - вмираюча операційна система. Microsoft планує припинити її підтримку у жовтні 2025 року. Хоча клієнти можуть продовжити використання терміном до трьох років, їм доведеться заплатити корпорації за цей привілей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на онлайн-форум WindowsPhoneInfo, присвячений обговоренням операційної системи Windows.