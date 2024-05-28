Microsoft назвала причини, чому Windows 11 краще "вмираючої" Windows 10
Windows 10 - вмираюча операційна система. Microsoft планує припинити її підтримку у жовтні 2025 року. Хоча клієнти можуть продовжити використання терміном до трьох років, їм доведеться заплатити корпорації за цей привілей.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на онлайн-форум WindowsPhoneInfo, присвячений обговоренням операційної системи Windows.
Переваги Windows 11
- новий інтерфейс користувача, який "приємний для очей і простий у використанні"
- віджети з корисною інформацією на робочому столі
- розумні рекомендації у "Пуску" та "Провіднику"
- можливість використання вкладок у "Провіднику"
- покращені інструменти для відстеження та контролю енергоспоживання
- інтеграція ключів доступу з Windows Hello
- розумний контроль додатків, який захищає від встановлення програм із сумнівною репутацією
- живі субтитри
- підтримка природного голосу екранним диктором
- ефекти Windows Studio для відеодзвінків (лише деякі пристрої Qualcomm)
- автоматична робота HDR
- Cross Adaptor Scan Out для зменшення затримки та збільшення частоти кадрів на ігрових ноутбуках
- оптимізація ігор для Windows
- панель контролера
Повний список можна переглянути на сайті компанії Microsoft.
Microsoft не перераховує жодної функції, ексклюзивної для Windows 10. Це зрозуміло, оскільки компанія хоче переконати клієнтів використовувати Windows 11, а не дотримуватися старої версії.
Що пропонує Windows 11 (фото: WindowsPhoneInfo)
Яких функцій не вистачає у Windows 11
- живі плитки в меню "Пуск"
- можливість переміщати панель завдань убік чи вгору
- у провіднику немає можливості зберігати результати пошуку
- шпалери на робочий стіл більше не синхронізуються
- Internet Explorer замінено Microsoft Edge з режимом IE
Також не згадуються і мінуси Windows 11, наприклад, нав'язлива реклама прямо в інтерфейсі.
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