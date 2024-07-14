Несостоявшийся релиз. Почему Microsoft так и не выпустил Windows 9: 4 версии

Маркетинг

Одной из причин отказа от Windows 9 был маркетинг. Microsoft хотела полностью порвать с Windows 8, которая не была так хорошо принята, как предыдущие версии Windows.

Назвав новую операционную систему Windows 10, Microsoft смогла начать все заново и создать новую идентичность для продукта.

Совместимость

Другой причиной пропуска Windows 9 была совместимость. Многие устаревшие приложения проверяют наличие Windows 95 или 98, ища строку "Windows 9" в названии операционной системы.

Если бы Microsoft выпустила Windows 9, эти приложения не смогли бы отличить Windows 9 от Windows 95/98, что могло бы вызвать проблемы.

Планы на будущее

Наконец, некоторые люди считают, что Microsoft пропустила Windows 9, потому что у нее были планы сделать Windows 10 более долгосрочной операционной системой.

С Windows 10 Microsoft переходит на новую модель регулярной поставки обновлений, а не выпускать основные новые версии операционной системы каждые несколько лет.

Пропустив Windows 9, Microsoft смогла начать Windows 10 с правильной ноги и дала понять, что это будет будущее Windows.

Суеверия

Есть ещё одна теория: число 9 в Японии считается несчастливым, так как его звучание напоминает слово "пытки" или "страдания". Это похоже на то, как в западных культурах избегают числа 13 - "чертовой дюжины".

Кроме того, в Германии слово "девять" созвучно слову nein - "нет", что также не способствует хорошему маркетингу.

Какие еще компании избегают этого числа

Microsoft не единственная технологическая компания, которая избегает числа 9. В 2017 году Apple также пропустила номер 9, назвав свой первый безрамочный смартфон iPhone X (римская цифра "десять"). Так компания подчеркнула новизну устройства и его значительное отличие от предыдущих моделей.