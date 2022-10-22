ua ru
Сб, 22 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ректор Київського університету ім. Грінченка помер від вогнепального поранення: подробиці

Новость на русском →
Київ, Субота 22 жовтня 2022 17:07
Ректор Київського університету ім. Грінченка помер від вогнепального поранення: подробиці Фото: Віктор Огнев'юк (facebook.com/UAMON)
Автор: Світлана Мащенко

21 жовтня стало відомо про раптову смерть Віктора Огнев’юка, ректора Київського університету імені Бориса Грінченка. Тепер же в поліції назвали ймовірну причину смерті очільника вишу.

Про це пише Укрінформ.

За словами речниці поліції Київської області Ірини Прянішнікової, головна версія поліції зараз - це самогубство.

"Тіло скероване на судмедекспертизу... Наразі ми розглядаємо одну з головних версій - це самогубство. Принаймні, всі обставини даної події говорять це", - зазначила вона.

Вона додала, що 21 жовтня близько 10-ї ранку до правоохоронних органів надійшло повідомлення про подію. Смерть Віктора Олександровича наступила не одразу, його намагалися врятувати, але не змогли.

Прянішнікова уточнила, що помер ректор внаслідок поранення з вогнепальної зброї, додавши, що більше деталей буде відомо згодом.

Ректор Київського університету ім. Грінченка помер від вогнепального поранення: подробиці

Фото: Віктор Огнев'юк був великим патріотом (facebook.com/viktor.ogneviuk)

Віктор Огнев'юк - доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України. У жовтні 2007 року став ректором університету імені Грінченка.

За 15 років ректорства Огнев'юка університет помітно виріс у рейтингах за багатьма критеріями: збільшилася кількість абітурієнтів і студентів, додали нові спеціальності.

Читайте також, яким був Віктор Огнев'юк, якого любили всі студенти.

Читайте РБК-Україна в Google News
ректор преступления университет