Ректор Київського університету ім. Грінченка помер від вогнепального поранення: подробиці

21 жовтня стало відомо про раптову смерть Віктора Огнев’юка , ректора Київського університету імені Бориса Грінченка. Тепер же в поліції назвали ймовірну причину смерті очільника вишу.

Про це пише Укрінформ.

За словами речниці поліції Київської області Ірини Прянішнікової, головна версія поліції зараз - це самогубство.

"Тіло скероване на судмедекспертизу... Наразі ми розглядаємо одну з головних версій - це самогубство. Принаймні, всі обставини даної події говорять це", - зазначила вона.

Вона додала, що 21 жовтня близько 10-ї ранку до правоохоронних органів надійшло повідомлення про подію. Смерть Віктора Олександровича наступила не одразу, його намагалися врятувати, але не змогли.

Прянішнікова уточнила, що помер ректор внаслідок поранення з вогнепальної зброї, додавши, що більше деталей буде відомо згодом.

Фото: Віктор Огнев'юк був великим патріотом (facebook.com/viktor.ogneviuk)

Віктор Огнев'юк - доктор філософських наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України. У жовтні 2007 року став ректором університету імені Грінченка.

За 15 років ректорства Огнев'юка університет помітно виріс у рейтингах за багатьма критеріями: збільшилася кількість абітурієнтів і студентів, додали нові спеціальності.