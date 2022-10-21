Помер ректор Університету Грінченка, якого любили всі студенти
Сьогодні стало відомо про смерть ректора Київського університету імені Бориса Грінченка Віктора Огнев'юка. Йому було 63 роки.
Причини смерті поки невідомі.
Про це повідомляє народний депутат і випускник університету Леонід Ємець.
Яким був Віктор Огнев'юк?
Віктор Огнев'юк очолював університет з 2007 року. За 15 років ректорства Огнев'юка університет помітно виріс у рейтингах за багатьма критеріями: збільшилася кількість абітурієнтів і студентів, додали нові спеціальності.
Окрім того, за час перебування Віктора Огнев'юка на посаді заклад освіти почав співпрацювати з іноземними університетами, щоб студенти мали змогу навчатися за кордоном.
Найголовнішим здобутком ректора вважають боротьбу з корупцією.
"Україна - в цьому слові для мене все", - ця цитата Бориса Грінченка стала життєвим девізом Віктора Олександровича.
24 лютого Огнев'юк записався в лави територіальної оборони.
"Окрім боротьби за Україну - визначаю своїм пріоритетом благодійну діяльність. Серед завдань - відбудова України, відновлення її історичних пам'яток зруйнованих університетів, шкіл, дитячих садків, музеїв та допомога тим, хто втратив свої оселі. А ще реформа вищої освіти.... Служити людині, громаді і суспільству - це гасло мого університету, а значить моє. З Києвом і для Києва, як завжди...", - написав він у Facebook.
Ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев'юк (фото: facebook.com/viktor.ogneviuk)
Біографія Віктора Огнев'юка
Віктор Олександрович Огнев'юк народився у Вінницькій області. Там же вивчився на вчителя історія. Працював директором Шпитьківської середньої школи, а згодом завідувачем райвідділу освіти Києво-Святошинського району Київської області.
У період з 2000 до 2006 року працював заступником міністра освіти і науки України. А у 2007 заступив на пост ректора Київського університету імені Бориса Грінченка.
Віктор Огнев'юк є автором понад 70 наукових праць, у тому числі двох підручників з грифом МОН України для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Він також ввів у науковий обіг і теоретично обґрунтував нові поняття "освітологія" та "homo educatus".
Ректор Київського університету імені Бориса Грінченка Віктор Огнев'юк (фото: facebook.com/viktor.ogneviuk)
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