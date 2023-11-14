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Рекрутинг у ЗСУ 2023: які вакансії пропонують українцям і скільки платять

Україна, Вівторок 14 листопада 2023 13:19
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Рекрутинг у ЗСУ 2023: які вакансії пропонують українцям і скільки платять Як працює рекрутинг у ЗСУ (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Юлія Гаюк

Міністерство оборони розпочало програму рекрутингу в ЗСУ. Відповідно до неї кожен охочий українець може обрати той структурний підрозділ і вакансію, де хоче служити. Таким чином процес поповнення військових кадрів стає схожим на звичайне працевлаштування.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рекрутинговий ресурс Lobby X розповідає, які вакансії вже доступні та які зарплати пропонують.

Старший навідник міномета

Ця позиція відкрита у 114-й окремій бригаді територіальної оборони. Серед обов'язків кандидата:

  • виконання бойових задач у складі мінометного розрахунку
  • постійне підтримання бойової готовності мінометного озброєння та боєприпасів
  • навчання та вдосконалення власних навичок
  • дотримання військової дисципліни, виконання наказів

Досвід військової служби буде перевагою. Серед інших вимог вміння рахувати, хороша фізична підготовка та готовність працювати в зоні активних бойових дій. Зарплата - від 20 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання та місця служби.

Гранатометник

Таку людину шукають до 3-ї ОШБр, яку сформували на базі підрозділу територіальної оборони "Азов".

Обов'язки:

  • виконання бойових задач у складі підрозділу
  • утримання зброї в справному стані
  • робота з АГС, РПГ чи СПГ

Сума грошового забезпечення варіюється від 20 000 до 150 000 гривень залежно від поставленого завдання та місця служби.

Рекрутинг у ЗСУ 2023: які вакансії пропонують українцям і скільки платять

Зарплати, які пропонують в ЗСУ, коливаються від 20 до 150 000 гривень (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

Розробник програмного забезпечення (Python)

Не військові позиції в ЗСУ також потрібні, зокрема, для аналітичної обробки даних, верстки сайту тощо. Ця вакансія передбачає службу в спеціалізованій військовій частині МОУ.

До обов'язків співробітника будуть входити:

  • розробка та підтримка інфраструктури для збору, трансформації та аналітичної обробки даних
  • імплементація запропонованих статистичних методів
  • рефакторинг наявних рішень з використанням кращих практик розробки ПЗ
  • створення технічної документації для обраних архітектурних рішень

Зазвичай у таких вакансіях не вказують заробітної плати, однак пишуть, що вона нараховується за стандартами ЗСУ. Серед умов роботи зазначено:

  • можливість переведення чинних військовослужбовців (починаючи від молодших офіцерів)
  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом
  • можливість служби для обмежено придатних військовослужбовців
  • можливість працевлаштування цивільним працівником

Лікар-психолог

Робота передбачає службу у військовому госпіталі НГУ. Спеціаліст повинен здійснювати психопрофілактику серед військовослужбовців щодо розвитку психічних, психосоматичних і поведінкових розладів, а також надавати відповідну допомогу.

Вища освіта за спеціальністю "Медична психологія" чи "Медична та психологічна реабілітація", проходження інтернатури за спеціальністю "Медична психологія" та досвід роботи в цій сфері є обов'язковими.

За можливістю можуть бути відрядження. Зарплата стартує від 25 000 гривень залежно від поставленого завдання та місця служби.

Сапер

Шукають для роботи в 126-й окремій бригаді Сил територіальної оборони. Робота полягає в пошуку та знешкодженні мін і снарядів, організації проходів у мінно-вибухових зонах супротивника та ліквідації вибухонебезпечних предметів.

Для кандидатів обов'язкові знання мінно-вибухової сфери та релевантний досвід роботи або інженерно-технічна освіта та готовність опанувати фах саперної справи.

Роботодавці гарантують навчання, підтримку та грошове забезпечення від 20 000 до 100 000 гривень.

Рекрутинг у ЗСУ 2023: які вакансії пропонують українцям і скільки платять

Для роботи сапером обов'язково потрібні відповідні знання та навички (фото: РБК-Україна / Віталій Носач)

Штурмовик

Тактична група "Реванш" шукає штурмовика для виконання штурмових та розвідувальних бойових завдань.

Умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану чи служба за контрактом
  • можливість служби для обмежено придатних військовослужбовців
  • переведення не передбачено
  • повне матеріальне забезпечення
  • кваліфікована підготовка в навчальному центрі
  • забезпечення формою і речовим майном
  • харчування коштом держави
  • безоплатна медична допомога військовослужбовцям у військових медзакладах
  • санаторно-курортне лікування військовослужбовців та членів їхніх сімей
  • повний пакет соціальних виплат
  • грошове забезпечення від 50 000 до 120 000 гривень

Кухар

Потрібен 126-й окремій бригаді Сил територіальної оборони. Серед вимог до кандидата досвід роботи кухарем від одного року, вміння приготувати страву з наявних продуктів і стресостійкість.

Грошове забезпечення обіцяють від 50 000 гривень.

Раніше ми розповідали про те, що бригада "Азов" запрошує на службу через відомий сайт з пошуку роботи.

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