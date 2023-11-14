Рекрутинг в ВСУ 2023: какие вакансии предлагают украинцам и сколько платят
Министерство обороны приступило к программе рекрутинга в ВСУ. Согласно ей, каждый желающий украинец может выбрать то структурное подразделение и вакансию, где хочет служить. Таким образом, процесс пополнения военных кадров становится похожим на обычное трудоустройство.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рекрутинговый ресурс Lobby X рассказывает, какие вакансии уже доступны и какие зарплаты предлагают.
Старший наводчик миномета
Эта позиция открыта в 114-й отдельной бригаде территориальной обороны. Среди обязанностей кандидата:
- выполнение боевых задач в составе минометного расчета
- постоянное поддержание боевой готовности минометного вооружения и боеприпасов
- обучение и совершенствование собственных навыков
- соблюдение военной дисциплины, исполнение приказов
Опыт военной службы будет преимуществом. Среди других требований умение считать хорошая физическая подготовка и готовность работать в зоне активных боевых действий. Зарплата - от 20 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и места службы.
Гранатометчик
Такого человека ищут в 3-й ОШБр, сформированный на базе подразделения территориальной обороны "Азов".
Обязанности:
- выполнение боевых задач в составе подразделения
- содержание оружия в исправном состоянии
- работа с АГС, РПГ или СПГ
Сумма денежного довольствия варьируется от 20 000 до 150 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и места службы.
Предлагаемые в ВСУ зарплаты колеблются от 20 до 150 000 гривен (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Разработчик программного обеспечения (Python)
Не военные позиции в ВСУ также нужны, в частности, для аналитической обработки данных, верстки сайта и т. п. Эта вакансия предусматривает службу в специализированной воинской части МОУ.
В обязанности сотрудника будут входить:
- разработка и поддержка инфраструктуры для сбора, трансформации и аналитической обработки данных
- имплементация предложенных статистических методов
- рефакторинг имеющихся решений с использованием лучших практик разработки ПО
- создание технической документации для избранных архитектурных решений
Обычно в таких вакансиях не указывают заработную плату, однако пишут, что она начисляется по стандартам ВСУ. Среди условий работы отмечено:
- возможность перевода действующих военнослужащих (начиная с младших офицеров)
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту
- возможность службы для ограниченно годных военнослужащих
- возможность трудоустройства гражданским работником
Врач-психолог
Работа предусматривает службу в военном госпитале НГУ. Специалист должен осуществлять психопрофилактику среди военнослужащих по развитию психических, психосоматических и поведенческих расстройств, а также оказывать соответствующую помощь.
Высшее образование по специальности "Медицинская психология" или "Медицинская и психологическая реабилитация", прохождение интернатуры по специальности "Медицинская психология" и опыт работы в этой сфере обязательны.
По возможности могут быть командировки. Зарплата стартует от 25 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и места службы.
Сапер
Ищут для работы в 126-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны. Работа заключается в поиске и обезвреживании мин и снарядов, организации проходов в минно-взрывных зонах противника и ликвидации взрывоопасных предметов.
Для кандидатов обязательны знания минно-взрывной сферы и релевантный опыт работы или инженерно-техническое образование и готовность овладеть специальностью саперного дела.
Работодатели гарантируют обучение, поддержку и денежное довольствие от 20 000 до 100 000 гривен.
Для работы сапером обязательно нужны соответствующие знания и навыки (фото: РБК-Украина / Виталий Носач)
Штурмовик
Тактическая группа "Реванш" ищет штурмовика для выполнения штурмовых и разведывательных боевых задач.
Условия работы:
- официальная мобилизация к концу военного положения или служба по контракту
- возможность службы для ограниченно годных военнослужащих
- перевод не предусмотрен
- полное материальное обеспечение
- квалифицированная подготовка в учебном центре
- обеспечение формой и вещевым имуществом
- питание за счет государства
- безвозмездная медицинская помощь военнослужащим в военных медучреждениях
- санаторно-курортное лечение военнослужащих и членов их семей
- полный пакет социальных выплат
- денежное довольствие от 50 000 до 120 000 гривен
Повар
Требуется 126-й отдельной бригаде Сил территориальной обороны. Среди требований к кандидату опыт работы поваром от одного года, умение приготовить блюдо из имеющихся продуктов и стрессоустойчивость.
Денежное довольствие обещают от 50 000 гривен.
Ранее мы рассказывали о том, что бригада "Азов" приглашает на службу через известный сайт по поиску работы.
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