Рекрутинг в ВСУ 2023: какие вакансии предлагают украинцам и сколько платят

Министерство обороны приступило к программе рекрутинга в ВСУ. Согласно ей, каждый желающий украинец может выбрать то структурное подразделение и вакансию, где хочет служить. Таким образом, процесс пополнения военных кадров становится похожим на обычное трудоустройство.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рекрутинговый ресурс Lobby X рассказывает, какие вакансии уже доступны и какие зарплаты предлагают.

Старший наводчик миномета

Эта позиция открыта в 114-й отдельной бригаде территориальной обороны. Среди обязанностей кандидата:

выполнение боевых задач в составе минометного расчета

постоянное поддержание боевой готовности минометного вооружения и боеприпасов

обучение и совершенствование собственных навыков

соблюдение военной дисциплины, исполнение приказов

Опыт военной службы будет преимуществом. Среди других требований умение считать хорошая физическая подготовка и готовность работать в зоне активных боевых действий. Зарплата - от 20 000 до 120 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и места службы.

Гранатометчик Такого человека ищут в 3-й ОШБр, сформированный на базе подразделения территориальной обороны "Азов". Обязанности: выполнение боевых задач в составе подразделения

содержание оружия в исправном состоянии

работа с АГС, РПГ или СПГ Сумма денежного довольствия варьируется от 20 000 до 150 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и места службы. Предлагаемые в ВСУ зарплаты колеблются от 20 до 150 000 гривен (фото: РБК-Украина / Виталий Носач) Разработчик программного обеспечения (Python)

Не военные позиции в ВСУ также нужны, в частности, для аналитической обработки данных, верстки сайта и т. п. Эта вакансия предусматривает службу в специализированной воинской части МОУ.

В обязанности сотрудника будут входить:

разработка и поддержка инфраструктуры для сбора, трансформации и аналитической обработки данных

имплементация предложенных статистических методов

рефакторинг имеющихся решений с использованием лучших практик разработки ПО

создание технической документации для избранных архитектурных решений

Обычно в таких вакансиях не указывают заработную плату, однако пишут, что она начисляется по стандартам ВСУ. Среди условий работы отмечено:

возможность перевода действующих военнослужащих (начиная с младших офицеров)

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту

возможность службы для ограниченно годных военнослужащих

возможность трудоустройства гражданским работником