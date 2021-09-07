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Рекордный урожай зерновых: украинцам объяснили, как изменятся цены на продукцию

Новина українською →
Вторник 07 сентября 2021 19:49
Рекордный урожай зерновых: украинцам объяснили, как изменятся цены на продукцию Фото: как рекордный урожай зерна в Украине повлияет на цены (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Украине собрали рекордный урожай зерновых - около 45 млн тонн - который стал крупнейшим за всю историю страны. Впрочем, как объясняет эксперт, цены на продукцию в отечественных магазинах не станут снижаться.

Об этом рассказал заместитель главы Всеукраинской аграрной совета Денис Марчук в эфире канала "Украина 24".

Специалист обратил внимание, что аналитические данные показывают увеличение на продовольственных рынках ценовых позиций в течение августа. Соответственно, то же происходит и в Украине.

"Мы являемся глобальным игроком на внешних рынках в системе торговых отношений в сельском хозяйстве, и те факторы, которые происходят на внешних рынках, влияют и на цены на внутренних рынках, в том числе и в Украине", - говорит Марчук.

Так, за последний месяц лета пшеница подорожала по экспорту почти на 9% и внутри страны она не может стоить дешевле, чем на внешних биржах.

"Приходится констатировать, что мы внутри страны зависим от тех цен, которые формируются внешними рынками. Так что говорить о том, что рекордный урожай поможет удешевить себестоимость продукции, которая производится в Украине, к сожалению, не приходится", - резюмировал эксперт.

При этом Марчук называет вполне реалистичным прогноз министерства агрополитики, что в этом году агросектор может обеспечить пятую часть ВВП и сформировать более половины валютной выручки Украины.

Ранее сообщалось, что фермеры развеяли панику по поводу дефицита картофеля в Украине, и объяснили, какими будут цены.

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