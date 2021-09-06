Фермеры развеяли панику по поводу дефицита картофеля в Украине: какими будут цены

Дефицита картофеля зимой в Украине не будет, как это прогнозировали ранее.

Напомним, что ранее эксперты говорили, что нынешний картофель вырос небольшим – до 30 миллиметров в диаметре. Картофель такого размера обычно передают на крахмал, скармливают скоту или оставляют для посадки на следующий год. Но это оказалось далеко от истины.

"Хотя и были не сильно благоприятные условия, но то, что слышу и у нас по области, и по Украине, картофель должен быть. Не проблема - вырастить, проблема - реализовать и по какой цене. Потому что сейчас заготовительные цены на картофель - очень низкие", - сообщил Кузьмич.

Эксперт напомнил, что в картофельном крае овощ всегда стоит недорого. А когда еще на него урожай - тем более.

Сколько будет стоить картофель

Андрей Кузьмич сообщил, что в этом сезоне цена овоща прогнозируется около 10 гривен за килограмм.

Польза картофеля

Включая картошку в свой рацион, можно обогатить его калием, фосфором, магнием и кальцием. Кроме того, в картофеле имеются важные микроэлементы (железо, марганец, медь, цинк) и витамины. Но не следует забывать о том, что пользу можно извлечь только из правильно приготовленного картофеля. Не стоит его жарить, лучше запекать.