Рекордний урожай зернових: українцям пояснили, як зміняться ціни на продукцію

В Україні зібрали рекордний урожай зернових - близько 45 млн тонн - який став найбільшим за всю історію країни. Втім, як пояснює експерт, ціни на продукцію у вітчизняних магазинах не стануть знижуватися.

Фахівець звернув увагу, що аналітичні дані показують збільшення на продовольчих ринках цінових позицій протягом серпня. Відповідно, те саме відбувається і в Україні.

"Ми є глобальним гравцем на зовнішніх ринках у системі торговельних відносин у сільському господарстві, і ті чинники, які відбуваються на зовнішніх ринках, впливають і на ціни на внутрішніх ринках, зокрема й в Україні", - говорить Марчук.

Так, за останній місяць літа пшениця подорожчала з експорту майже на 9% і всередині країни вона не може коштувати дешевше, ніж на зовнішніх біржах.

"Доводиться констатувати, що ми всередині країни залежимо від тих цін, які формуються зовнішніми ринками. Так що говорити про те, що рекордний урожай допоможе здешевити собівартість продукції, яка виробляється в Україні, на жаль, не доводиться", - резюмував експерт.

При цьому Марчук називає цілком реалістичним прогноз міністерства агрополітики, що цього року агросектор може забезпечити п'яту частину ВВП і сформувати більш ніж половина валютного виторгу України.