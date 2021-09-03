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Украина установила рекорд по сбору ранних зерновых

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Украина, Пятница 03 сентября 2021 15:19
Украина установила рекорд по сбору ранних зерновых Фото: урожай зерна в Украине уже установил рекорд
Автор: Александр Белоус

Уборка ранних зерновых культур в Украине завершена. Урожай является рекордным за всю историю Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (МинАПК).

По данным пресс-службы, на площади 10,2 млн га было намолочено 44,8 млн тонн зерна.

Урожай пшеницы составляет 32,8 млн тонн. Самая высокая ее урожайность - у сельхозтоваропроизводителей Хмельницкой области- 65,2 ц/га. Ячменя намолочено 10 млн 94 тыс. тонн. Лидером является Киевская область - 57,2 ц/га. Гороха - 570 тыс. тонн.

Лидером по намолоту зерна является Одесская область с показателем более 4,1 млн тонн. По 3 млн тонн зерна намолотили в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях.

Напомним, в августе мировые цены на пшеницу подскочили на 8,8% из-за снижения ожиданий урожая в нескольких основных странах-экспортерах. Цены на кукурузу, наоборот, снизились на 0,9%, поскольку улучшение перспектив производства в Аргентине, Европейском Союзе и Украине смягчило снижены прогнозы производства в Бразилии и США.

Отметим, в 2020 году урожай зерновых в Украине сократился до 65 млн тонн по сравнению с 75 млн тонн в 2019 году.

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