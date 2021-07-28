Рекордный полет, крушение в Гималаях и "небесные" трюки: что известно о погибшем на Прикарпатье пилоте

В авиакатастрофе легкомоторного самолета на Прикарпатье погиб профессиональный летчик, инструктор Игорь Табанюк и трое иностранцев - граждан США. Сейчас правоохранители выясняют причины и обстоятельства трагического ЧП в Коломые в селе Шепаривка со спортивным самолетом Advantic WT10, за штурвалом которого был директор общественной организации "ПДЮСАМА".

Что известно о талантливом летчике Табанюке, чей младший сын тоже погиб в авиакатастрофе несколько лет назад - читайте в материале ниже.

Игорь Табанюк совершил свой первый полет 40 лет назад. Он родился в Узбекистане в семье военного летчика, и еще в юности решил связать свою жизнь с небом.

Табанюк в 1980 году окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков. Через пять лет вместе с женой Оксаной переехал на Прикарпатье, где стал развивать местную авиацию, был командиром эскадрильи, заместителем командира полка по летной подготовке.

Один из лучших украинских летчиков Игорь Табанюк (фото: facebook.com / Игорь Табанюк)

В 2013 году в Коломые профессиональный летчик основал авиаклуб с аэродромом "Авиаколо". Игорь Табанюк стал председателем общественной организации "Прикарпатской детско-юношеской спортивной ассоциации малой авиации" (ПДЮСАМА), которая занимается развитием местного аэропорта малой авиации.

Пилот Игорь Табанюк летит с флагом Украины в 2014 году (фото: facebook.com / Игорь Табанюк)

Дети пилота тоже стали летчиками. Но в 2013 году небо забрало младшего сына Табанюка Дениса, который погиб в результате аварии самолета. Тогда парень полетел на проверку самолета вместо своего отца.... после трагедии Табанюк сказал, что сын забрал его смерть.

Старший сын Игорь - тоже пилот - недавно в сети опубликовал удивительные фокусы с мячом в кабине самолета вместе с отцом. Видео такого трюка "невесомость" парень выложил в июне в своем ТікТок и Instagram.

Видео: Игорь Табанюк с сыном Игорем в самолете показали трюк с мячом во время полета

Табанюк - один из самых опытных пилотов и талантливый инструктор - учил управлять самолетом многих известных людей, в том числе и популярного телеведущего передачи "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова.

Вместе они даже совершали рекордный полет через всю Украину. Ведущий тревел-шоу в 2019-м делился историей, как во время трехдневного перелета из-за некачественного топлива - сильно разбавленного бензина, которым их заправляли на дозаправках в пути, однажды вся команда даже едва не погибла.

Дмитрий Комаров и Игорь Табанюк с командой в самолете (фото: instagram.com/komarovmir)

Недавно Табанюк в своем Facebook выложил видео с сюжетом о своих полетах, и рассказом Комарова о совместном "звездном" воздушном вояже.

Видео: Игорь Табанюк и Дмитрий Комаров рассказали о полетах

Игорь Табанюк облетал не только Украину, но за штурвалом самолета побывал в разных экзотических уголках нашей планеты, и пережил немало опасных ситуаций в небе. Однажды после падения самолета в Гималайских горах он 6 дней был без воды и пищи.

Игорь Табанюк в небе за штурвалом самолета (фото: facebook.com)