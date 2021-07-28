​​В Ивано-Франковской области легкомоторный самолет упал на дом, погибли четыре человека

В селе Шепаривка (Ивано-Франковская область) легкомоторный самолет упал на дом. В результате погибли четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу ГСЧС .

Это случилось сегодня около 13:40. Спасатели сообщили о падении легкомоторного спортивного самолета на частный жилой дом с последующим возгоранием.

В результате происшествия 4 человека погибли. В 13:58 пожар локализоровали. К тушению привлечены 10 человек и 3 ед. техники ГСЧС.