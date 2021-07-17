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Появились подробности и фото с места аварии вертолета в Николаевской области

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Суббота 17 июля 2021 09:34
Появились подробности и фото с места аварии вертолета в Николаевской области Фото: в Николаевской области разбился Ми-2 (mk.dsns.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Вертолет Ми-2, потерпевший крушение в Николаевской области, принадлежал частному агропредприятию. Он упал на поле вблизи села Зайцево Новоодесской территориальной общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Для установления обстоятельств чрезвычайно ситуации дополнительно привлечена оперативная группа ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области и сотрудников полиции.

О причинах крушения вертолета пока не сообщают.

Фото: место крушения Ми-2 (mk.dsns.gov.ua)

Напомним, авария произошла около 6 часов утра 17 июля. Во время полета в вертолете Mi - 2 находилось два человека, которые в результате авиакатастрофы погибли.

Пожар, который составлял 6 кв. м пожарные в 06:15 локализовали и в 06:35 - ликвидировали.

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