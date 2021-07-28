Рекордний політ, аварія в Гімалаях і "небесні" трюки: що відомо про загиблого на Прикарпатті пілота

В авіакатастрофі легкомоторного літака на Прикарпатті загинув професійний льотчик, інструктор Ігор Табанюк та троє іноземців - громадян США. Наразі правоохоронці з'ясовують причини та обставини трагічної НП у Коломиї в селі Шепарівка зі спортивним літаком Advantic WT10, за штурвалом якого був директор громадської організації "ПДЮСАМА".

Що відомо про талановитого льотчика Табанюка, чий молодший син теж загинув в авіакатастрофі кілька років тому - читайте в матеріалі нижче.

Ігор Табанюк здійснив свій перший політ 40 років тому. Він народився в Узбекистані в родині військового льотчика, і ще в юності вирішив пов'язати своє життя з небом.

Табанюк у 1980 році закінчив Чернігівське вище військове авіаційне училище льотчиків. Через п'ять років разом з дружиною Оксаною переїхав на Прикарпаття, де став розвивати місцеву авіацію, був командиром ескадрильї, заступником командира полку з льотної підготовки.

Один з кращих українських льотчиків Ігор Табанюк (фото: facebook.com / Ігор Табанюк)

У 2013 році в Коломиї професійний льотчик заснував авіаклуб з аеродромом "Авіаколо". Ігор Табанюк став головою громадської організації "Прикарпатської дитячо-юнацької спортивної асоціації малої авіації" (ПДЮСАМА), яка займається розвитком місцевого аеропорту малої авіації.

Пілот Ігор Табанюк летить з прапором України в 2014 році (фото: facebook.com / Ігор Табанюк)

Діти пілота теж стали льотчиками. Але в 2013 році небо забрало молодшого сина Табанюка Дениса, який загинув в результаті аварії літака. Тоді хлопець полетів на перевірку літака замість свого батька.... після трагедії Табанюк сказав, що син забрав його смерть.

Старший син Ігор - теж пілот - нещодавно в мережі опублікував дивовижні фокуси з м'ячем в кабіні літака разом з батьком. Відео такого трюку "невагомість" хлопець виклав у червні у своєму ТікТок та Instagram.

Відео: Ігор Табанюк з сином Ігорем у літаку показали трюк з м'ячем під час польоту

Табанюк - один з найдосвідченіших пілотів і талановитий інструктор - вчив керувати літаком багатьох відомих людей, в тому числі й популярного телеведучого передачі "Світ навиворіт" Дмитра Комарова.

Разом вони навіть здійснювали рекордний політ через всю Україну. Ведучий тревел-шоу в 2019-му ділився історією, як під час триденного перельоту через неякісне паливо - сильно розведеного бензину, яким їх заправляли на дозаправках в дорозі, одного разу вся команда навіть мало не загинула.

Дмитро Комаров та Ігор Табанюк з командою в літаку (фото: instagram.com/komarovmir)

Нещодавно Табанюк у своєму Facebook виклав відео з сюжетом про свої польоти, і розповіддю Комарова про спільний "зоряний" повітряний вояж.

Відео: Ігор Табанюк та Дмитро Комаров розповіли про польоти

Ігор Табанюк облітав не тільки Україну, але за штурвалом літака побував у різних екзотичних куточках нашої планети, і пережив чимало небезпечних ситуацій у небі. Одного разу після падіння літака в Гімалайських горах він 6 днів був без води та їжі.

Ігор Табанюк у небі за штурвалом літака (фото: facebook.com)