Рекорд заради ЗСУ! 8-річна Кіра продекламувала найдовшу скоромовку у світі (1035 слів за 6 хв)

8-річна Кіра Касинець з Ужгорода встановила рекорд України, продекламувавши напам’ять найдовшу скоромовку у світі, яка складалася із 1035 слів. На це Кірі знадобилося 6 хвилин і майже 24 секунди (якщо точніше, 23 секунди і 95 мілісекунд).

Встановлення унікального рекорду України відбулося у прямому ефірі одного з телеканалів.

Кіра Касинець (кадр з відео / Lady Kira)

Зауважимо, що цей рекорд має важливу мету. Так маленька Кіра намагається привернути увагу громадськості і закликати людей не втомлюватись допомагати Збройним Силам України й усім, хто постраждав від воєнної агресії російських окупантів та потребує підтримки.

"Я довго думала, як можу особисто допомогти нашим захисникам. У мене було мільйон ідей. Допоки, нарешті, не придумала вивчити напам’ять ду-у-у-у-уже довгу скоромовку. Приготуйтесь - вона дійсно безкінечна… Якщо вважатимете, що мій рекорд вартий вашого донату, я буду безмежно щаслива!" - коментує дівчинка.

Кіра Касинець встановила унікальний рекорд (фото: Guzema Foundation)

Тренуватися перед рекордом дівчинці допомагала педагог з риторики Наталія Якушко. На підготовку пішло близько двох місяців.

Декламуючи довжелезну україномовну скоромовку, дівчинка закликала людей донатити на дрон DJI Mavic 3 FMC, вартість якого 110 тис. грн.

Усе, що буде пожертвовано в рамках рекорду Кіри, буде передано на закупівлю такого дрона до фонду Guzema Foundation, який здійснює постійну допомогу військовим та лікарням.

Оцінити рекордну скоромовку дівчинки донатом на дрон можна, перейшовши за посиланням.

Додамо, що Кіра вже не вперше вражає всіх своїми здібностями. Так, дівчика є переможницею багатьох конкурсів всеукраїнського та міжнародного рівнів із ораторського мистецтва й вокалу.

Кіра Касинець регулярно приємно дивує публіку в усьому світі (фото: Guzema Foundation)