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Рекорд ради ВСУ! 8-летняя Кира продекламировала самую длинную скороговорку в мире (1035 слов за 6 минут)

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Понедельник 17 июля 2023 17:22
Рекорд ради ВСУ! 8-летняя Кира продекламировала самую длинную скороговорку в мире (1035 слов за 6 минут) Кира Касинец установила рекорд для помощи ВСУ (кадр по видео / Lady Kira)
Автор: Василина Копытко

8-летняя Кира Касинец из Ужгорода установила рекорд Украины, продекламировав наизусть самую длинную скороговорку в мире, состоявшую из 1035 слов. На это Кире понадобилось 6 минут и почти 24 секунды (если вернее, 23 секунды и 95 миллисекунд).

Установление уникального рекорда Украины состоялась в прямом эфире одного из телеканалов.

Рекорд ради ВСУ! 8-летняя Кира продекламировала самую длинную скороговорку в мире (1035 слов за 6 минут)

Кира Касинец (кадр с видео/Lady Kira)

Заметим, что этот рекорд преследует важную цель. Так маленькая Кира пытается привлечь внимание общественности и призывать людей не уставать помогать Вооруженным Силам Украины и всем, кто пострадал от военной агрессии российских оккупантов и нуждается в поддержке.

"Я долго думала, как могу лично помочь нашим защитникам. У меня было миллион идей. Мой рекорд достоин вашего доната, я буду безгранично счастлива!" 0 комментирует девочка.

Рекорд ради ВСУ! 8-летняя Кира продекламировала самую длинную скороговорку в мире (1035 слов за 6 минут) Кира Касинец установила уникальный рекорд (фото: Guzema Foundation)

Тренироваться перед рекордом девочке помогала педагог по риторике Наталья Якушко. На подготовку ушло около двух месяцев.

Декламируя длинную украиноязычную скороговорку, девочка призвала людей донатить на дрон DJI Mavic 3 FMC, стоимость которого 110 тыс. грн.

Все, что будет пожертвовано в рамках рекорда Киры, будет передано на закупку такого дрона в фонд Guzema Foundation, осуществляющий постоянную помощь военным и больницам.

Оценить рекордную скороговорку девочки донатом на дрон можно, перейдя по ссылке.

Добавим, что Кира уже не в первый раз удивляет всех своими способностями. Да, девочка является победительницей многих конкурсов всеукраинского и международного уровней по ораторскому искусству и вокалу.

Рекорд ради ВСУ! 8-летняя Кира продекламировала самую длинную скороговорку в мире (1035 слов за 6 минут)Рекорд ради ВСУ! 8-летняя Кира продекламировала самую длинную скороговорку в мире (1035 слов за 6 минут) Кира Касинец регулярно приятно удивляет публику по всему миру (фото: Guzema Foundation)

Ранее мы рассказывали о том, что студент из Ивано-Франковска печет вкусняшки в пекарне и передает их ВСУ.

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