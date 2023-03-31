Студент з Івано-Франківська пече смаколики у пекарні та передає їх ЗСУ: історія кондитера

Студент-кондитер Василь Савчук із Івано-Франківська працює у пекарні та передає смаколики на фронт українським захисникам. До того кулінарній майстерності він навчався в Італії, але не захотів залишитися там, а повернувся до України.

Як студент із Івано-Франківська волонтерить у пекарні

Студент Університету Короля Данила Василь Савчук щодня випікає до 300 смаколиків за італійськими рецептами. Число збільшує до 1000 штук, коли готує для українських військових. Випічку на фронт передає поштою чи волонтерами.

У хлопця вже є дві освіти і зараз він освоює третю. Він народився у Делятині, там закінчив школу. Навчався у Надвірнянському коледжі на економіста. Потім закінчив Західноукраїнський національний університет, де вивчав банківську справу. Наразі Василь Савчук – кондитер, пекар, спеціалізується на італійській випічці.

Василь готує випічку для українських військових (фото: Суспільне)

"Я довго не міг знайти себе. І так трапилося, що поїхав до Італії. Перша робота, яку я там знайшов – у корнетерії. Як тільки я туди прийшов, почалася така магія. Я спробував корнетто та зрозумів, що хочу навчитися його готувати" , – розповідає Василь.

За його словами, спочатку було дуже тяжко. У корнетерії випікали по 10 тисяч штук на день. Але процес був настільки цікавий, що про втому не думав, вирішив освоїти його та відкрити власну пекарню вже в Івано-Франківську.

Допомога на фронт

Наразі Василь випікає до 10 тисяч штук випічки за день і відправляє її на фронт. Військовим дуже подобаються смаколики.

"Перша партія, яку я зробив, це були тільки корнетто. Я всі їх наповнював. Намагався і якісь м'ясні зробити і переживав, чи не зіпсуються вони в дорозі. Але все було добре. І я задоволений, бо можу хоч щось. зробити для хлопців. Їм там зараз дуже тяжко", - розповів пекар.

Щодня пекар готує випічку для ЗСУ (фото: Суспільне)

Італійську випічку від Івано-Франківського пекаря куштували й на Херсонському напрямку, і на Донецькому, зокрема у Бахмуті.

"Мені здається, якщо не ми, то хтось інший. Це не тільки від мене залежить. Кожна людина або випічку відправляє, чи доставляє воду, чи скине на донат 10 грн, відмовившись від однієї кави, - всі об'єдналися і змогли показати, хто такі українці на весь світ", - розповів студент.