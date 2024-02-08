Реконструкція річки Либідь в Києві може коштувати майже 200 мільйонів: подробиці

Що треба знати про річку Либідь

Річка Либідь бере початок із джерела поблизу залізничної станції "Київ-Волинський" та впадає у Дніпро поблизу Корчуватого.

Маючи довжину понад 16 км, річка майже впродовж усього свого русла закріплена бетонним коробом, а на окремих ділянках - взята в колектори.

Біля підніжжя Лисої гори - перед перетином річки Столичного шосе - знаходиться єдина ділянка з природним руслом довжиною 380 м.

Либідь може бути достатньо повноводною (фото: kyivcity.gov.ua)

Початок роботи з розчистки русла

Ще в липні 2023 року комунальне підприємств "Плесо" взялося за розчистку підземної ділянки русла річки Либідь неподалік вулиці Саперно-Слобідської в Голосієві - після відповідного рішення столичної Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За словами директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного наприкінці листопада того ж року, "особливістю проведення робіт на підземній ділянці річки" стала пряма залежність від погодних умов. Це ускладнило та уповільнило проведення робіт, однак мети було досягнуто.

Згідно з інформацією КП "Плесо", з підземної ділянки було видалено близько 2 900 куб. м сміття - включно із замуленим ґрунтом, гілками дерев і великою кількістю побутових предметів.

Щоб зайти в підземну частину, воду з річища довелося повернути на променаду й огородити дамбою з мішків та піску.

Дамба з мішків та піску (фото: kyivcity.gov.ua)

Подальші плани КМДА

Згідно з інформацією заступника голови КМДА зі здійснення самоврядних повноважень Володимира Прокопіва, розчистка підземної ділянки русла річки Либідь дозволить мінімізувати ризик підтоплень, що часто виникають там внаслідок ускладнення стоку води.

"Наступним кроком, до якого ми перейдемо після стабілізації економічної ситуації у країні, має стати проект із ревіталізації (відновлення, - Ред.) цієї річки", - наголосив чиновник.

За його словами, йдеться про:

звільнення річки Либідь з бетонних коробів там, де це можливо

створення сприятливих умов для відпочинку киян на базі водойми

Бетонні береги подобаються не всім (фото: kyivcity.gov.ua)

Вартість розчищення та реконструкції річки Либідь

За словами експертів, Либідь потребує постійної до себе уваги. Згідно зі стратегічним планом розвитку КП "Плесо", впродовж 2023-2025 років у Києві має відбутися:

реконструкція гідротехнічних споруд річки Либідь

відновлення екологічного та санітарно-гігієнічного стану річки Либідь

Витрати на реалізацію цих цілей становлять:

у 2023 році - 40 мільйонів гривень

у 2024 році - 58 мільйонів гривень

у 2025 році - 55 мільйонів гривень

Витрати, передбачені на реконструкцію гідротехнічних споруд і відновлення санітарно-гігієнічного стану р. Либідь (скріншот: kyivaudit.gov.ua/Стратегічний_план_розвитку_КП_Плесо)

Крім того, оскільки русло річки Либідь перебуває в аварійному стані та потребує постійного виконання робіт із розчищення (усунення причин, які можуть призвести до затоплення колекторів і навколишньої території), КП "Плесо" планує низку заходів, які дозволять:

поліпшити санітарно-екологічний стан річки

повернути її пропускну здатність

попередити підтоплення прилеглих територій

приймати більшу кількість дощової води під час паводків

На обстеження та розчистку русла річки Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах Києва, а також приведення його до належного технічного стану, заплановані такі витрати:

у 2023 році - 20 мільйонів гривень

у 2024 році - 10 мільйонів гривень

у 2025 році - 10 мільйонів гривень

Витрати, передбачені на обстеження та розчистку русла р. Либідь (скріншот: kyivaudit.gov.ua/Стратегічний_план_розвитку_КП_Плесо)

Отже, підбиваючи підсумки, в цілому на роботи з очищення та реконструкції річки Либідь впродовж трьох років можуть витратити 193 мільйони гривень.