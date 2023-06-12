Дивіться, як виглядала річка Либідь у Києві у 50-ті роки: унікальне фото

За часів Стародавнього Києва річка Либідь була однією з природних чистих річок. На жаль, зараз вона такою не є. У 2023 році ми можемо спостерігати, наскільки забруднена ця водойма.

На сторінці "Спрага. У Києві цікаво" у Facebook показали, як виглядала річка у 1950-і роки.

Як виглядала річка Либідь 73 роки тому

"Річка Либідь у 50-ті. Фото зроблено в районі цирку", - сказано в повідомленні.

На фотографії ви можете побачити, якою була ця річка в ті роки.

Так виглядала річка Либідь 73 роки тому (фото:facebook.com/spraga.info)

Історія річки Либідь

У давнину Либідь була однією з найпрозоріших річок столиці. Є історичні дані, що про цей притік Дніпра писали ще 968 року.

Зазначається, що річку назвали на честь творця столиці. Зокрема, сестри Щека, Хорива та Кия – Либідь.

Річка Либідь за даними різних джерел бере свій початок в озері в парку "Відрадний", хоча, найімовірніше, її джерелами є джерела, а сьогодні каналізаційний колектор зливової каналізації на перехресті вулиць Радищева та Світлогірської поблизу бульвару Вацлава Гавела.

У давнину це була судноплавна річка, потім вона поступово міліла, а русло її зменшувалося. Процес поглиблення русла річки під землю розпочався ще за царських часів, першою ділянкою був район червоного корпусу Університету Шевченка, а 1934 року річка практично повністю опустилася під землю.

Цікавий той факт, що вона практично не замерзає, це обумовлено її підземною частиною та зливою теплих вод. Сьогодні довжина річки – майже 17 кілометрів, з яких лише 380 метрів знаходяться у своєму природному руслі, решта річки опущена у підземні та наземні бетонні колектори.

Так виглядала річка під час забруднення (фото: kyiv.name)

На жаль, річка вже неодноразово забарвлювалася в отруйно-зелений колір, а також помаранчевий колір. Це пов'язано з витоками в теплових мережах.