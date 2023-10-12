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У Києві рятують річку Либідь від забруднення: що вже зробили активісти (фото)

Київ, Четвер 12 жовтня 2023 12:45
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У Києві рятують річку Либідь від забруднення: що вже зробили активісти (фото) Річку Либідь розчищають від забруднення (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Річка Либідь - це права притока Дніпра в Києві. Останнім часом стан водойми значно погіршився через забруднення. Тому активісти вирішили рятувати річку, допоки вона повністю не зникла.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис КП "Плесо" у Facebook розповідає, в якому стані Либідь зараз.

Як іде процес порятунку

"Триває активна фаза розчищення наземної ділянки річки Либідь вздовж вулиці Миколи Грінченка. Команда рухається в активному темпі, дотримуючись чіткого алгоритму дій. Працюємо", - написали активісти.

Наразі їхній порядок денний такий:

  • зонування робочої ділянки
  • видалення наземних кущів і рослин
  • механічна обрізка кущів і дерев
  • сортування зібраного сміття для подальшої переробки
  • вжиття заходів для збереження досягнутих результатів на тривалий термін

У Києві рятують річку Либідь від забруднення: що вже зробили активісти (фото)У Києві рятують річку Либідь від забруднення: що вже зробили активісти (фото)У Києві рятують річку Либідь від забруднення: що вже зробили активісти (фото)У Києві рятують річку Либідь від забруднення: що вже зробили активісти (фото)У Києві рятують річку Либідь від забруднення: що вже зробили активісти (фото)У Києві рятують річку Либідь від забруднення: що вже зробили активісти (фото)

Активісти розчищають річку Либідь (фото: facebook.com/pleso2016)

Що відомо про річку Либідь

Майже по всій довжині Либеді її русло закріплено бетоном, тобто, каналізовано. Бетонний короб каналу, споруджений для захисту від затоплення прилеглої території.

Швидкість течії Либеді досить значна - від 0,5 м/с у межень, до 2 м/с і більше під час паводків. Під час паводків рівень води може підніматися більш як на 2 м.

Здавна Либідь використовували як джерело енергії: на ній стояли водяні млини.

Позитивним є той факт, що на єдиній ділянці річки, яку не каналізовано, було створено комплексну пам'ятку природи місцевого значення "Природне русло річки Либідь".

Водночас продовжується забруднення річки Либідь: триває неконтрольоване скидання сміття, надходження стічних вод, що надзвичайно погіршує якість води в річці.

5 листопада 2015 року кияни звернулися у Київраду з електронною петицією про визнання долини річки Либідь зоною екологічного лиха.

24 січня 2016 року, кияни Нечволод Дмитро, Мраморнов Максим та Артем Заварзін організували сплав на байдарці Либіддю, тим самим привертаючи увагу влади до потенціалу використання річки.

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