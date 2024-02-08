Реконструкция реки Лыбидь в Киеве может стоить почти 200 миллионов: подробности

Очистка и реконструкция реки Лыбидь в Киеве требуют не только времени и сил, но и существенных затрат. Согласно трехлетнему плану КП "Плесо", которое занимается этим проектом, на работы с руслом и гидротехническими сооружениями реки Лыбидь может понадобиться около 200 миллионов гривен.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о ситуации с рекой Лыбидь и расходами на ее реконструкцию.
При подготовке материала были использованы следующие источники: КП "Плесо", КГГА.
Река Лыбидь берет начало из источника вблизи железнодорожной станции "Киев-Волынский" и впадает в Днепр близ Корчеватого.
Имея длину более 16 км, река почти на протяжении всего русла закреплена бетонным коробом, а на отдельных участках - взята в коллекторы.
У подножия Лысой горы - перед пересечением реки Столичного шоссе - находится единственный участок с естественным руслом длиной 380 м.
Лыбидь может быть достаточно полноводной (фото: kyivcity.gov.ua)
Еще в июле 2023 года коммунальное предприятие "Плесо" взялось за расчистку подземного участка русла реки Лыбидь неподалеку от улицы Саперно-Слободской в Голосеево - после соответствующего решения столичной Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
По словам директора Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА Александра Возного в конце ноября того же года, особенностью проведения работ на подземном участке реки стала прямая зависимость от погодных условий. Это усложнило и замедлило проведение работ, однако цели были достигнуты.
Согласно информации КП "Плесо", из подземного участка было удалено около 2 900 куб. м мусора - включая заиленную почву, ветки деревьев и большое количество бытовых предметов.
Чтобы зайти в подземную часть, воду из русла пришлось повернуть на променаду и оградить дамбой из мешков и песка.
Дамба из мешков и песка (фото: kyivcity.gov.ua)
Согласно информации заместителя председателя КГГА по осуществлению самоуправленческих полномочий Владимира Прокопива, расчистка подземного участка русла реки Лыбидь позволит минимизировать риск подтоплений, часто возникающих там вследствие усложнения стока воды.
"Следующим шагом, к которому мы перейдем после стабилизации экономической ситуации в стране, должен стать проект по ревитализации (восстановлению, - Ред.) этой реки", - подчеркнул чиновник.
По его словам, речь идет:
Бетонные берега нравятся не всем (фото: kyivcity.gov.ua)
По словам экспертов, Лыбидь нуждается в постоянном внимании. Согласно стратегическому плану развития КП "Плесо", в течение 2023-2025 годов в Киеве должны состояться:
Расходы на реализацию этих целей составляют:
Расходы, предусмотренные на реконструкцию гидротехнических сооружений и восстановление санитарно-гигиенического состояния р. Лыбидь (скриншот: kyivaudit.gov.ua/Стратегический_план_развития_КП_Плесо)
Кроме того, поскольку русло реки Лыбидь находится в аварийном состоянии и нуждается в постоянном выполнении работ по расчистке (устранении причин, которые могут привести к затоплению коллекторов и окружающей территории), КП "Плесо" планирует ряд мероприятий, которые позволят:
На обследование и расчистку русла реки Лыбидь в Соломенском, Шевченковском и Голосеевском районах Киева, а также приведение его в надлежащее техническое состояние, запланированы следующие расходы:
Расходы, предусмотренные на обследование и расчистку русла р. Лыбидь (скриншот: kyivaudit.gov.ua/Стратегический_план_развития_КП_Плесо)
Итак, подводя итоги, в целом на работы по очистке и реконструкции реки Лыбидь в течение трех лет могут потратить 193 миллиона гривен.
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