Культовая украинская реклама 2000-х. Ностальгия и хорошее настроение гарантированы

Глядя на современную рекламу, трудно дождаться момента, когда ее можно будет пропустить, или когда она уже закончится. Но так было не всегда. Когда не было интернета, к рекламе по "ящику" люди относились более креативно. Поэтому у украинцев были как любимые, так и ненавистные рекламы, которые сегодня можно вспомнить с улыбкой.

Смотрите ниже в материале Styler подборку самых культовых рекламных роликов 2000-х годов, которые показывали по украинскому ТВ.

Украинская реклама 2000-х

Автор YouTube-канала "БЕЗЛАД" Андрей Спивак делает упор на том, что в то время политкорректность и цензурность имели более широкие пределы чем сейчас.

Поэтому реализуя идею привлечения внимания зрителей, никто не чурался выезжать путем обнаженных частей актрис и пошлых шуток.

Самые креативные ролики 2003 года

Все знали что "Первак - не лівак. Щоб стояв у кожній хаті!"

Также интересной рекламой водки можно назвать ролик со слоганом"А мені, як солов'ю! Пісня!". "Песня" - это название водки, кстати.

Куда же без легендарной рекламы "Мезима"? Интересно, что до начала легендарной саги с "А-а-ай, молодець!" было это:

Рекламировали даже коммуналку! То есть предупреждали злостных неплательщиков, что они могут остаться "без орГАЗму".

Больше о рекламе 2003 года - в этом видео:

Самые креативные ролики 2004 года

В 2004-м рекламные ролики были ничем не хуже, а кое в чем - даже лучше.

Заметно стало больше звезд сниматься в рекламе, многих из них мы смотрим и по сей день.

Вот, например, по мнению режиссеров, кипящая вода должна была побудить покупать средство от поноса "Смекта".

А вот "Ментос" 100% хотелось купить, ведь с ним ваши овцы косили лужайки на мотокосах и неплохо так себя чувствовали.

"Сильпо" же вместо этого прибегли к приему "обратной психологии" и намекали на получение "люлєй" крепкими сотрудниками.

Полные версии этих и других рекламных роликов 2004 года, вы можете посмотреть на видео ниже:

Самые креативные ролики 2005 года

Послереволюционный 2005-й тоже был богат на достойную внимания рекламу. Как и до этого, по количеству эфирного времени лидировала реклама алкогольных напитков, а тематика роликов начала подниматься "выше пояса".

На этом ролике, с первых секунд зрителей зомбируют гипнотической спиралью, а затем предлагают "5 капель" и "переворот вашого світу". Довольно неплохой слоган, как для водки...

Пожалуй, классикой украинского "рекламотворення" можно назвать рекламный ролик чипсов "Люкс", где влюбленные повторяют известную сцену из "Титаника", но в то же время парень ест чипсы.

Девушка захотела тоже перекусить, но пошла ко дну... Довольно жестоко, но ни один человек во время съема ролика не пострадал.

Эти и другие рекламные ролики, что можно смело считать классикой, смотрите ниже: